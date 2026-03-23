Colombie : un jeune crack décède tragiquement à 18 ans

Le football colombien est en deuil après la mort du jeune joueur Santiago Castrillón, milieu de terrain de 18 ans formé au sein du club Millonarios FC. Le joueur s’est effondré pendant un derby de Bogotá du championnat national des moins de 20 ans et a été transporté d’urgence à l’hôpital, où les médecins n’ont pas réussi à le sauver. Dans un communiqué bouleversant, le club a rendu hommage à son numéro 10, saluant un jeune talent passionné dont « le sourire restera gravé dans les mémoires ». « Aujourd’hui, le football s’arrête. Le cœur bleu est brisé. Aujourd’hui, la douleur nous submerge, nous plongeant dans l’impuissance et la tristesse. C’est avec une profonde émotion que nous disons adieu à notre numéro 10, notre coéquipier, notre ami. Santiago ne jouait pas seulement au football. Il le vivait, il le ressentait, il le partageait avec un sourire désormais gravé dans nos mémoires. Nous prions pour le repos de son âme. À sa famille et à ses proches, nous adressons un message de courage en ces moments insoutenables. Santiago, notre cher coéquipier, repose en paix. »

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Considéré comme l’un des grands espoirs de Millonarios, Castrillón s’entraînait déjà régulièrement avec l’équipe première dirigée par Fabián Bustos et avait été convoqué pour la première fois chez les professionnels par Hernán Torres. Plusieurs figures du football colombien, dont Radamel Falcao, ainsi que la Féderation colombienne, ont exprimé leur profonde tristesse et présenté leurs condoléances à la famille et au club. « Aujourd’hui, nous sommes accablés par une profonde tristesse. Nous avons perdu un coéquipier plein de rêves, doté d’un talent exceptionnel et d’un avenir prometteur. C’est le cœur brisé que nous lui disons adieu, mais aussi avec la ferme promesse de continuer à nous battre pour ce qui lui tenait tant à cœur. Nous sommes solidaires de sa famille dans cette épreuve et prions pour qu’elle trouve réconfort, force et paix. Que Dieu la bénisse et la protège aujourd’hui et toujours. Nous honorerons sa mémoire en donnant le meilleur de nous-mêmes à chaque match, en portant son héritage dans nos cœurs. Repose en paix, ami », a écrit l’ancien buteur de Monaco.