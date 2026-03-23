Colombie : un jeune crack décède tragiquement à 18 ans
Le football colombien est en deuil après la mort du jeune joueur Santiago Castrillón, milieu de terrain de 18 ans formé au sein du club Millonarios FC. Le joueur s’est effondré pendant un derby de Bogotá du championnat national des moins de 20 ans et a été transporté d’urgence à l’hôpital, où les médecins n’ont pas réussi à le sauver. Dans un communiqué bouleversant, le club a rendu hommage à son numéro 10, saluant un jeune talent passionné dont « le sourire restera gravé dans les mémoires ». « Aujourd’hui, le football s’arrête. Le cœur bleu est brisé. Aujourd’hui, la douleur nous submerge, nous plongeant dans l’impuissance et la tristesse. C’est avec une profonde émotion que nous disons adieu à notre numéro 10, notre coéquipier, notre ami. Santiago ne jouait pas seulement au football. Il le vivait, il le ressentait, il le partageait avec un sourire désormais gravé dans nos mémoires. Nous prions pour le repos de son âme. À sa famille et à ses proches, nous adressons un message de courage en ces moments insoutenables. Santiago, notre cher coéquipier, repose en paix. »
Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.
A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos.
Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza.
Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo.
Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros.
Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender.
Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz.
Considéré comme l’un des grands espoirs de Millonarios, Castrillón s’entraînait déjà régulièrement avec l’équipe première dirigée par Fabián Bustos et avait été convoqué pour la première fois chez les professionnels par Hernán Torres. Plusieurs figures du football colombien, dont Radamel Falcao, ainsi que la Féderation colombienne, ont exprimé leur profonde tristesse et présenté leurs condoléances à la famille et au club. « Aujourd’hui, nous sommes accablés par une profonde tristesse. Nous avons perdu un coéquipier plein de rêves, doté d’un talent exceptionnel et d’un avenir prometteur. C’est le cœur brisé que nous lui disons adieu, mais aussi avec la ferme promesse de continuer à nous battre pour ce qui lui tenait tant à cœur. Nous sommes solidaires de sa famille dans cette épreuve et prions pour qu’elle trouve réconfort, force et paix. Que Dieu la bénisse et la protège aujourd’hui et toujours. Nous honorerons sa mémoire en donnant le meilleur de nous-mêmes à chaque match, en portant son héritage dans nos cœurs. Repose en paix, ami », a écrit l’ancien buteur de Monaco.
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