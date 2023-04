Le Barça a fait une belle offre pour prolonger Xavi

Déjà vainqueur de la Supercoupe d’Espagne et en très bonne voie pour remporter la Liga, le FC Barcelone réussit sa remontée sous les ordres de Xavi Hernandez. Si le Barça a été éliminé prématurément en Ligue des Champions, puis en Ligue Europa, Joan Laporta semble satisfait du travail de l’ex-milieu de terrain et souhaite le prolonger.

Selon les informations de Sport, le Barça lui a offert deux ans de plus sur son contrat, en plus de la dernière année de contrat qu’il fera la saison prochaine. Le Barça souhaite également lui offrir du pouvoir sur le plan économique et sportif, travaillant main dans la main avec le directeur du football, Mateu Alemany, et le directeur sportif, Jordi Cruyff.

