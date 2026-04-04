Liga : le FC Barcelone renverse l’Atlético de Madrid et prend ses distances en tête

À quelques jours du premier acte de leur confrontation en Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid (3e) et le FC Barcelone (1er) se retrouvaient au Metropolitano dans le choc du week-end en Liga. Une rencontre finalement remportée par les Blaugranas (1-2), en supériorité numérique durant l’intégralité de la seconde période. Touchés par les blessures et les suspendus, les Colchoneros devaient faire sans Oblak, Pubill, Llorente, Cardoso et Barrios, pendant qu’Álvarez débutait sur le banc. Antoine Griezmann, lui, était bien titulaire face à une équipe de Barcelone, sans Koundé et Lewandowski dans le XI. Olmo débutait, lui, en tant que faux 9.

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Dans un début de rencontre très animé, l’Atlético a failli prendre les devants après un festival de Griezmann dans la surface. Le Français éliminait deux adversaires avant de finalement buter sur Garcia (11e). Dans la foulée, Fermin trouvait Musso sur sa route (12e), avant de voir sa seconde tentative passer à côté (14e). Trouvé dans la surface par Baena, Griezmann ratait une immense opportunité d’ouvrir le score (28e). Très en jambes, Lamine Yamal trouvait le poteau (36e). Une occasion manquée qui a coûté cher aux Catalans… Lancé dans la profondeur par Lenglet, Giuliano Simeone se présentait devant Joan Garcia avant d’ajuster et de faire exploser le Metropolitano (39e, 1-0). Une réalisation qui n’a pas fait douter les Catalans, qui égalisaient dans la foulée après une belle combinaison Olmo-Rashford (42e, 1-1). Malgré 45 minutes très attrayantes, l’Atlético repartait aux vestiaires dos à dos avec le Barça. Et, surtout, à dix contre 11 après l’expulsion de Nico González après un plaquage sur Lamine Yamal (45e+7).

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Le Barça profite du faux pas du Real

Dans le second acte, le Barça pensait être réduit à dix lorsque Gerard Martin écopait d’un carton rouge pour une faute sur Thiago Almada. Mais après visionnage, Martin touchait d’abord le ballon avant d’écraser la cheville d’Almada. M. Busquets Ferrer revoyait finalement sa décision et lui accordait seulement un carton jaune (50e). En supériorité numérique, le Barça a appuyé sur l’accélérateur et est passé tout proche de prendre l’avantage. Mais Yamal (59e) - auteur d’un beau festival - ainsi que Ferran (67e) et Olmo (70e) - qui ont buté sur Musso - n’ont pas réussi à trouver la faille.

À la 79e minute, Hansi Flick lançait Robert Lewandowski à la place de Rashford. Un choix payant pour l’Allemand. À la suite d’un énorme travail de Cancelo, l’international polonais suivait bien le ballon repoussé par Musso et marquait le but de la victoire de l’épaule (88e, 1-2). Malgré une fin de match animée, ce sont bien les Catalans qui sont repartis de Madrid avec les trois points et qui prennent désormais sept points d’avance sur le Real. Place désormais à la Ligue des Champions avec le premier acte de ce 1/4 de finale, au Spotify Camp Nou, mercredi.