LdC : Bixente Lizarazu critique le penalty accordé au PSG

La décision est pour le moins délicate. Hier soir, lors de la rencontre légendaire entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), un penalty a été sifflé en faveur des joueurs de la capitale. En effet, Alphonso Davies n’a pas réussi à cacher sa main sur un centre qui allait arriver dans la surface de réparation des Bavarois. L’arbitre de la rencontre a été voir le VAR pour prendre sa décision… et Ousmane Dembélé a pu frapper (3-2, 45+5e). Cependant, pour Bixente Lizarazu, ancien champion du monde 1998, ces situations sont très dérangeantes.

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« À la place d’Alphonso Davies, auriez-vous compris qu’on vous siffle un penalty sur une telle action ? Ce n’est pas parce que c’est le Bayern mais, en tant que défenseur, ces penalties sont insupportables, quelles que soient les notions d’agrandissement corporel naturel. Comme si c’était naturel de devoir défendre les mains dans le dos. Pour moi, ces penalties ne devraient pas être sifflés » a-t-il indiqué à L’Équipe après la rencontre de C1 au Parc des Princes.