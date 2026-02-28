Bayern Munich : comment Luis Díaz a déjà conquis l’Allemagne entière

Arrivé en Bavière l’été dernier en provenance de Liverpool pour la somme de 70 millions d’euros, Luis Díaz avait la lourde tâche de faire oublier le départ Kingsley Coman à Al-Nassr et de le suppléer sur l’aile gauche. Alors que le Français a joué 339 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich et reste un très bon souvenir pour les supporters, notamment grâce à son but en finale de la Ligue des Champions 2020 face au PSG, Diaz est lui-aussi largement à la hauteur jusqu’ici. En effet, si Kinglsey Coman ou encore Leroy Sané n’avaient jamais dépassé la barre des 15 buts en un seul exercice, l’ancien joueur des Reds l’a déjà largement réalisé : il comptabilise 19 buts et 12 passes décisives cette saison. Sur le plan personnel, c’est également la meilleure saison de sa carrière, lui qui avait tout de même inscrit 17 buts et délivré 5 offrandes l’an passé sous la houlette d’Arne Slot l’an passé.

La suite après cette publicité

Si le Bayern est seul leader de Bundesliga, c’est particulièrement grâce à un trio qui roule sur toutes les écuries allemandes : Diaz-Kane-Olise. Á eux trois, ils ont marqué 75 buts et délivré un total de 45 passes décisives. Dans ce trio d’attaque, Luis Díaz joue un rôle essentiel et est devenu, depuis ses débuts, un titulaire indiscutable pour Vincent Kompany avec 31 titularisations sur 33 matchs disputés. S’il n’a quasiment pas de concurrence à son poste dans l’effectif bavarois, le natif de Barrancas répond présent dans les grands rendez-vous : il a inscrit un doublé mémorable face au PSG en phase de ligue de C1 et a aussi marqué un triplé retentissant face à Hoffenheim, 3e de Bundesliga, lors de la 21e journée.

La suite après cette publicité

Une relation avec Vincent Kompany qui fonctionne

Complètement épanoui à Munich depuis son arrivée, Luis Díaz a expliqué dans un entretien accordé à Sky Sport Germany que sa très bonne relation avec Vincent Kompany y est pour beaucoup : « je me sens très à l’aise avec lui. C’est pourquoi je pense que je vais encore progresser. On apprend énormément à ses côtés. Il aime l’intensité, il aime le caractère : tout le monde défend, tout le monde attaque. Toutes ces choses essentielles au bon fonctionnement d’une équipe. Et comme humain, il est vraiment incroyable. Il est attentif aux détails, il se soucie de vous. Il pose même des questions comme : "Comment va ta famille ? As-tu besoin d’aide ? N’hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit." Il est incroyable. Et je sais qu’il peut accomplir bien plus encore. Kompany a été très important pour moi et pour ma capacité à m’intégrer si rapidement et facilement ici »

Pourtant cadre de l’effectif de Liverpool et vainqueur de la Premier League la saison dernière, le Colombien n’a pas hésité une seconde à l’idée de rejoindre le Bayern : « quand le Bayern m’a approché, il a été clair dès le premier moment que je voulais aller au bout de ce transfert. C’était une bonne décision. Être heureux est le plus important pour un joueur et pour sa famille. C’était le meilleur choix à faire. Je savais que je rejoignais un groupe très fort et un club avec d’excellentes infrastructures. La partie la plus difficile pour moi et ma famille reste la langue, mais je savais que je m’intégrerais bien et que je contribuerais au succès de l’équipe. Le Bayern m’a fait confiance et j’essaie de rendre cette confiance sur le terrain. »

La suite après cette publicité

Une confiance qu’il faudra rendre dès ce samedi après-midi. Effectivement, le Bayern Munich se déplace à Dortmund pour le compte de la 24e journée du championnat allemand, et s’il y a bien un match à ne pas prendre à la légère en Allemagne, c’est bien celui-ci. Le « Klassiker » comme il est surnommé, se jouera cette saison encore, entre le premier et le deuxième. Actuellement, les hommes de Kompany comptent 8 points d’avance sur le BVB mais en cas de défaite à l’extérieur, la course au titre pourrait être relancée. Pour le moment, Díaz réalise des débuts rêvés en Allemagne, toujours en lice en Ligue des Champions ainsi qu’en Coupe, et ce choc face à Dortmund pourrait s’avérer décisif. En clair, c’est l’occasion pour lui de rentrer encore un peu plus dans le cœur des supporters.