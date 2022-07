Barça : la réponse cinglante de Joan Laporta au Bayern Munich

Notamment taclé par Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, sur sa capacité à recruter alors que le club manque supposément d'argent, Joan Laporta a répondu à l'entraîneur allemand.

« J'ai constaté une certaine méconnaissance et manque d'information de la part de certains des responsables , certains ont même déformé la réalité. Il est vrai qu'il y a un an nous étions dans une situation critique. Mais nous sommes un club de 122 ans avec des atouts très importants . Ils n'étaient pas conscients de la force et du soutien dont dispose ce club. Si je ne m'impliquais pas dans la façon dont ils dirigent le club, je leur demanderais de faire de même et de ne pas jouer avec nous. Laissez-les s'occuper des leurs » a répondu Joan Laporta, le président du FC Barcelone.