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Un migrant marocain de 17 ans a passé 100 km sous le car du Real Valladolid

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Real Valladolid @Maxppp

Au sortir d’un match nul (1-1) sur le terrain de l’AD Ceuta, les joueurs de Valladolid pensaient simplement ramener un point de leur déplacement dans l’enclave espagnole. Malheureusement, ils étaient loin d’imaginer le drame humain qui se tramait en parallèle. Alors que la ville autonome traverse une crise migratoire particulièrement rude, un adolescent marocain de 17 ans qui souhaitait rejoindre l’Europe s’est glissé sous le car de l’équipe, s’accrochant à un essieu entre les roues. Au péril de sa vie, le jeune homme a bravé la traversée de la Méditerranée à bord du ferry, puis subi plus de 100 kilomètres de route dans le sud de l’Espagne.

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C’est après Jerez de la Frontera que ses appels au secours désespérés ont enfin traversé le plancher du véhicule. Alerté par les joueurs de Valladolid, le chauffeur s’est arrêté en urgence. En découvrant l’adolescent, miraculeusement sain et sauf après ce périple effrayant, l’équipe s’est mobilisée pour lui porter secours. Ne parlant ni espagnol ni anglais, le jeune migrant a été pris en charge par la Garde civile puis transporté à l’hôpital pour y soigner de légères blessures.

Pub. le - MAJ le
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