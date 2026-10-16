OM : les supporters explosent après la défaite contre l’Olympiakos

La colère gronde à Marseille. Déjà battu par Besiktas (4-1) lors de la première journée de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a enchaîné un deuxième revers européen ce jeudi soir, cette fois à domicile contre l’Olympiakos (0-1). Devant un Vélodrome à guichets fermés, les hommes de Bruno Genesio ont cédé sur un but d’Hezze à la 42e minute, sans parvenir à réagir. Désormais 32e sur 36 au classement de la phase de ligue, l’OM traverse une période particulièrement compliquée. À la sortie du stade, les supporters marseillais ont laissé éclater leur frustration au micro de La Provence, certains s’en prenant directement à leur entraîneur. « Genesio, la transhumance, il est venu promener ses chèvres », a lâché l’un d’eux, tandis qu’un autre dénonçait le manque de respect envers les supporters : « Tout le monde nous chie à la figure, tout le monde rigole de nous. C’est jeudi soir, on est tous seuls à supporter Marseille. Demain, on travaille, on est tous fatigués.»

La suite après cette publicité

Les joueurs n’ont pas non plus été épargnés par les critiques. Plusieurs supporters ont pointé du doigt les prestations d’Angel Gomes, Neal Maupay ou encore Himad Abdelli, estimant que certains éléments n’avaient tout simplement pas le niveau pour évoluer à Marseille. « C’est pas possible que Neal Maupay, Abdelli et Angel Gomes soient titulaires. Ils ont des niveaux de district », s’est emporté un fan, tandis qu’un autre résumait la prestation collective : « on est des quilles, on touche pas un ballon. » Certains ont même annoncé leur intention de ne plus revenir au stade, alors que d’autres réclamaient ouvertement la démission de l’entraîneur. Malgré cette colère, quelques supporters tentaient encore de relativiser la situation, refusant notamment d’imaginer une relégation en Ligue 2. Mais après deux défaites européennes consécutives et une nouvelle prestation décevante devant son public, la pression ne cesse de monter autour de Bruno Genesio et de son groupe.