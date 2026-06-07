Michel Der Zakarian va faire son grand retour au FC Nantes !

Jamais deux sans trois. Après deux passages réussis sur le banc des Canaris (2007-2008 et 2012-2016), Michel Der Zakarian est pressenti pour devenir le 23e entraîneur de l’ère Kita au FC Nantes d’après les informations de L’Equipe et Ouest-France. Libre de tout contrat, le technicien de 63 ans et la direction nantaise sont actuellement proches d’un accord. Les discussions, déjà bien engagées, auraient été marquées par un échange direct ce dimanche matin entre le président Waldemar Kita et l’ancien défenseur du club.

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Le choix de la direction nantaise s’est naturellement porté sur un profil d’expérience qui connaît parfaitement la maison. Lors de ses deux précédents mandats à la tête de l’équipe première, Der Zakarian a validé le ticket de retour des Canaris parmi l’élite à deux reprises, en 2008 puis en 2013. Le club mise ainsi sur son expertise pour effacer au plus vite le traumatisme d’une saison ratée et pour remonter le plus rapidement possible en Ligue 1.

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Une valeur sûre pour faire remonter Nantes en Ligue 1

Le futur entraîneur aura la lourde tâche de succéder à Vahid Halilhodzic, qui n’a pas réussi à sauver le club de la relégation à la mi-mai. Cette descente en Ligue 2, scellée lors d’un dernier match triste face à Toulouse, arrêté définitivement par un envahissement de terrain assez choquant, intervient un an seulement après le pari manqué du technicien Luis Castro. Après avoir essuyé les refus de plusieurs profils comme Olivier Pantaloni ou Philippe Montanier, la direction a finalement tranché pour une valeur sûre.

Nantes s’apprête à retrouver la deuxième division, un niveau qu’il n’avait plus connu depuis sa remontée en 2013. Si l’histoire montre que le club a parfois su rebondir en une seule année, les supporters gardent aussi en mémoire les quatre longues saisons de purgatoire traversées lors de la précédente décennie. Pour Der Zakarian, ce retour est également un défi personnel après une dernière expérience très délicate en 2025 du côté de Caen où il n’avait pas réussi à faire performer Malherbe. Reste à savoir s’il aura une autre réussite du côté de la Beaujoire.