CdM 2026 : France-Irak va reprendre à 01h00 !

La rencontre France–Irak de la Coupe du Monde 2026 a été totalement perturbée par des conditions météorologiques extrêmes à Philadelphie. Alors que la pluie avait déjà rendu la première période délicate, un orage violent a été détecté à proximité du stade juste avant le retour des joueurs. Les organisateurs ont alors activé le protocole de sécurité, entraînant une décision rare mais prévue dans ce type de situation : l’évacuation temporaire des spectateurs pendant la mi-temps afin de les mettre à l’abri.

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Selon les dernières informations confirmées par la FIFA et relayées par beIN Sports, le calendrier de reprise est désormais ajusté. Les supporters sont autorisés à réintégrer l’enceinte à 00h30, tandis que les joueurs reprendront leur échauffement à 00h45. Le coup d’envoi de la seconde période est prévu pour 01h00, sous réserve d’une amélioration durable des conditions météo. Cette interruption prolonge nettement la pause initiale et pourrait encore évoluer en fonction de l’évolution de l’orage.