Menu Rechercher
Commenter 4
Amicaux Club

PSG : la raison derrière ce curieux match amical à Majorque

Par Sasha Nahon
1 min.
Kvara @Maxppp

Le Paris Saint-Germain disputera ce mercredi son premier match de préparation estivale face au RCD Majorque (20h). Une affiche qui peut surprendre, d’autant que le club espagnol évoluera en deuxième division cette saison après sa relégation de Liga. En réalité, cette rencontre est le fruit d’un accord conclu entre les deux clubs lors du transfert de Kang-in Lee vers Paris à l’été 2023.

La suite après cette publicité

Comme l’avait révélé le président de Majorque, Alfonso Diaz, l’organisation d’un match amical faisait partie des clauses négociées entre les deux formations. Initialement prévu plus tôt, ce rendez-vous n’a finalement pu être programmé qu’à l’été 2026. Ironie du sort, Kang-in Lee, transféré depuis à l’Atlético de Madrid, ne participera même pas à cette rencontre. Le PSG abordera ce premier test avec un effectif encore privé de plusieurs internationaux, attendus dans les prochains jours après leurs vacances post-Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Amicaux Club
Majorque
PSG

En savoir plus sur

Amicaux Club Amicaux Club
Majorque Logo Majorque
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier