PSG : la raison derrière ce curieux match amical à Majorque

Le Paris Saint-Germain disputera ce mercredi son premier match de préparation estivale face au RCD Majorque (20h). Une affiche qui peut surprendre, d’autant que le club espagnol évoluera en deuxième division cette saison après sa relégation de Liga. En réalité, cette rencontre est le fruit d’un accord conclu entre les deux clubs lors du transfert de Kang-in Lee vers Paris à l’été 2023.

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Comme l’avait révélé le président de Majorque, Alfonso Diaz, l’organisation d’un match amical faisait partie des clauses négociées entre les deux formations. Initialement prévu plus tôt, ce rendez-vous n’a finalement pu être programmé qu’à l’été 2026. Ironie du sort, Kang-in Lee, transféré depuis à l’Atlético de Madrid, ne participera même pas à cette rencontre. Le PSG abordera ce premier test avec un effectif encore privé de plusieurs internationaux, attendus dans les prochains jours après leurs vacances post-Coupe du Monde.