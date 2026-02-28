Le Havre : Boufal fait mieux que Messi

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Sofiane Boufal, qui réalise de formidables débuts au Havre depuis son arrivée au dernier mercato d’hiver, est revenu sur une anecdote de carrière lors de la saison 2018-2019, lorsqu’il portait le maillot du Celta de Vigo en prêt. Une campagne marquée par une belle performance du Marocain face à Lionel Messi.

«Dans le plus grand nombre de dribbles réussis en Liga sur une saison (en 2018-2019, ndlr). Ça m’a fait rigoler. Dans les classements, il y avait plus grand nombre de passes : Messi ; plus grand nombre de buts : Messi ; plus grand nombre d’occasions créées : Messi. Messi, Messi, Boufal, Messi, Messi. Il n’y a que moi qui ai réussi à le battre dans un domaine. Je pourrai en parler à mes enfants». En voilà une belle statistique de carrière.