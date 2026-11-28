Ils sont 19 joueurs français à garnir les effectifs de Championship cette saison selon Transfermarkt. Si certains sont désormais des habitués des pelouses anglaises, à l’image d’Adilson Malanda (Middlesbrough) ou de Tristan Crama (Millwall) dont nous vous avions retracé les parcours, d’autres commencent tout juste à s’installer dans le décor. C’est le cas de Gady Beyuku, révélation tricolore de la dernière Coupe du Monde U20 et longtemps boudé par les centres de formation français. Au terme d’une saison achevée avec Modène à la 6e place de Serie B, qualificative pour les barrages d’accession à l’élite (Modène a été battu par Juve Stabia en barrages), le latéral droit de 21 ans a rejoint cet été Blackburn en Championship. S’il a d’abord dû se satisfaire d’un rôle de doublure derrière le titulaire Ryan Alebiosu (60 minutes disputées lors des 12 premières journées), la blessure du joueur formé à Arsenal lui a offert de nouvelles perspectives.

La suite après cette publicité

Depuis un mois, les faits plaident en sa faveur puisqu’il s’est installé dans le onze des Rovers sur les six derniers matchs. «Il a été exceptionnel lors des deux derniers matchs (face à West Ham et Burnley, deux clubs relégués de Premier League la saison passée, ndlr), et dans des matchs difficiles avec des joueurs dangereux sur les côtés, louait ces derniers jours le coach intérimaire de Blackburn, Damien Johnson. Il vient d’avoir 21 ans, il est arrivé dans un nouveau pays, il s’est adapté à une nouvelle culture, un nouveau club et un nouvel environnement… C’est un enfant tellement formidable. Il a une si bonne attitude, une mentalité top. Il veut être un joueur de haut niveau et vous pouvez le voir que chaque jour dans la façon dont il aborde son entraînement, comment il travaille, il a envie d’apprendre. Quand vous avez cette attitude et ces qualités, vous vous donnez tout de suite plus de chances de réussir. Il peut être fier de lui. » Blackburn reste sur quatre matchs de suite sans défaite, et Beyuku sur un semi-marathon réussi. Avec les Bleuets dans un coin de la tête, il lui reste désormais à transformer cette opportunité.