Serie A : l’Atalanta surpris par Frosinone, Monza tranquille face à Empoli

La 2ème journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec deux confrontations au programme. L’Atalanta Bergame se déplaçait notamment sur la pelouse de Frosinone. Dans cette rencontre, les locaux prenaient rapidement le match à leur compte grâce à l’ouverture du score signée Abdou Harroui (5e, 1-0). Peu avant la demi-heure de jeu, Ilario Monterisi doublait même la mise sur coup de pied arrêté (24e, 2-0).

Au retour des vestiaires, si Duvan Zapata réduisait le score (56e, 2-1), la Dea n’arrivait pas à refaire son retard et devait s’incliner pour la première fois de la saison dans le championnat italien. Dans l’autre rencontre de ce duplex, Monza recevait Empoli. Les locaux s’imposaient d’ailleurs grâce au doublé de Andrea Colpani (45e et 53e). Grâce à cette victoire, Monza gagne ses premiers points et rejoint l’Atalanta au classement.