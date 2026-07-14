Girona : l’OM peut toucher le jackpot grâce à Ounahi

L’Olympique de Marseille pourrait réaliser une belle opération financière sans vendre le moindre joueur. Selon le Onze Mondial, l’Ajax Amsterdam est en négociations pour recruter Azzedine Ounahi, auteur d’une Coupe du Monde remarquée sous les couleurs du Maroc. Le club néerlandais s’intéresse de près au milieu de terrain de Gérone, dont la clause libératoire est fixée à 25 millions d’euros, même si les dirigeants ajacides tenteraient de faire baisser le montant de l’opération.

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Cette éventuelle transaction profiterait directement aux finances marseillaises grâce à une clause de revente de 30 % négociée lors du départ d’Ounahi vers Gérone. En cas de transfert à hauteur de 25 millions d’euros, l’OM récupérerait ainsi 7,5 millions d’euros, contre 6 millions si l’opération se concluait à 20 millions d’euros. Un apport financier non négligeable pour le club phocéen, qui cherche à équilibrer ses comptes et à dégager des liquidités afin de poursuivre son mercato estival.