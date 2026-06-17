CdM 2026, EdF : Olivier Giroud réagit au record de Mbappé

Un 58e but en sélection devenu historique lors de cette Coupe du Monde 2026. Hier soir, Kylian Mbappé est devenu le seul meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Après avoir égalé Olivier Giroud lors d’un France-Sénégal riche en buts, celui-ci a inscrit une seconde réalisation totalement dingue au MetLife Stadium d’East Rutherford, permettant ainsi de dépasser le buteur du LOSC.

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Sur le plateau de la BBC, Giroud a ensuite félicité son ancien coéquipier pour avoir battu son record. « Félicitations Kylian, tu as réussi » a déclaré le joueur passé par la Premier League, avant d’ajouter un propos très flatteur. « Je suis vraiment content pour lui. Il a fait une bonne deuxième mi-temps, avec une meilleure entente avec Olise. Il a montré l’exemple à l’équipe ». Désormais, l’attaquant madrilène est attendu contre l’Irak (lundi prochain).