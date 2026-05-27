OM : le mail explosif qui dénonce le comportement de Bob Tahri

Les têtes changent à l’OM. S’il n’a pas encore officiellement pris ses fonctions de président, Stéphane Richard a confirmé dans la journée la venue de Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif du club. L’ancien dirigeant de Brest prend la suite de Medhi Benatia, lequel est en train de partir après deux ans et demi de prérogatives. L’ex-international marocain en a profité pour installer quelques proches à certains postes pour mieux contrôler un environnement pas toujours facile à stabiliser. Parmi eux, on retrouve Bouabdellah Tahri. Comme nous vous le révélions ce soir, ce dernier est dans le viseur d’un collectif de salariés.

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Dans un très long mail consulté et authentifié par Foot Mercato, envoyé à la direction des ressources humaines, au président et au directoire, cette vingtaine d’employés «membres du bâtiment administratif, (…) du secteur sportif de divers professions avec ou sans responsabilités, dont des joueurs» dénonce le comportement, les passe-droits et le climat de terreur que fait courir celui qui est en charge de la préparation physique et de la performance. «Même notre CSE risque d’être impuissant tant cette personne excède dans l’art de la manipulation et du mensonge et tant notre direction ferme les yeux et ne se rend pas compte de l’erreur qu’elle fait en gardant confiance en cette personne».

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De nombreux salariés dans le viseur de Tahri

La longue plainte vindicative met en lumière certains agissements de l’ancien champion de 3000 m steeple «arrivé en milieu de saison 2024 2025, pour s’occuper initialement du pôle "Player-care"» et qui «n’a cessé de prendre des nouvelles prérogatives au fur et à mesure qu’il semait la zizanie dans les différents services du club et demandait (et obtenait) la tête de plusieurs salariés du club lui barrant la route ou faisant obstacle à ses envies d’évolutions pour obtenir toujours plus de pouvoirs et de prérogatives». «Il utilise des méthodes d’intimidations, de mensonges, mais également de harcèlement et d’humiliations auprès de nombreux salariés», met en alerte ce collectif. Ce mail est pris très au sérieux par la direction de l’OM.

Bob Tahri est perçu comme «une personne malveillante, qui profiterait de sa proximité avec Benatia pour faire la pluie et le beau temps dans les coulisses». Il pousserait certains employés à la faute ou les soupçonnerait d’être une taupe allant à l’encontre des intérêts du club à l’instar de Véronique Lopez, «envoyée au Vélodrome loin de la commanderie» ou encore Marcelo Iaia, «viré sur recommandation de Bob Tahri pour récupérer ses prérogatives car lui serait un spécialiste de la performance en tant qu’ancien athlète et Iaia qui est passé par Manchester et Rome une escroquerie comme il aimait le dire dans les couloirs)», et Alexandre Neyton, le directeur de la sécurité «qu’il veut virer pour mettre un ami à lui à la place». Même Pancho Abardonado serait dans son viseur, accusé «d’être une taupe et un traître au sein du bâtiment sportif».

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Le vestiaire n’en peut plus

L’histoire aurait pu être différente selon cette source proche du club. «C’est dommage parce qu’il est arrivé avec de bonnes intentions et un savoir-faire, mais le pouvoir lui est monté à la tête». Au final, même les joueurs en veulent à l’ancien athlète. Le fameux épisode de l’extincteur en fin de saison a été «le moyen pour eux de lui faire payer ses nombreux mensonges et double discours». Parfois ami et facilitateur pour organiser des soirées privées même durant les stages à Marbella ou à Rome «en bonne compagnie féminine», Tahri jouerait finalement «un double jeu» avec les joueurs pour «les rabaisser». Le vestiaire aurait fini par arrêter de le saluer à l’intérieur des couloirs du club et même ignorer sa présence. Au final récapitule le mail, Bob Tahri voulait être le seul à avoir «accès au directeur sportif pour lui raconter sa vérité, afin de pouvoir mieux le manipuler pour arriver à ses fins ensuite et servir ses ambitions et intérêts personnels».