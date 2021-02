Serie A : l'Atalanta vainqueur de justesse à Cagliari, la Sampdoria se défait de la Fiorentina

Ce dimanche après-midi à l’occasion de la 22ème journée de Serie A, l’Atalanta se déplaçait en Sardaigne pour affronter Cagliari, et dans le même temps, la Sampdoria recevait la Fiorentina. La première rencontre opposait deux équipes aux objectifs différents. Alors que la Dea, 7ème au classement, espérait décrocher, de nouveau, une place qualificative pour la Coupe d’Europe, les Sardes, eux, 18èmes, cherchaient à obtenir le maintien en première division. Malgré une attaque plutôt prolifique cette saison pour l'Atalanta (48 réalisations inscrites), aucune des deux formations n’arrivait à trouver le chemin des filets en première période. Il fallait même attendre la 90ème minute pour voir l’équipe de Bergame ouvrir le score, par l’intermédiaire de Luis Muriel. 1-0 score final. Bonne opération des joueurs de Gasperini qui décrochaient la victoire dans les derniers instants grâce à l’attaquant colombien, si précieux cette saison. L’Atalanta repassait donc devant la Lazio avec cette victoire, alors que les Biancocelesti affrontent ce soir l’Inter.

La suite après cette publicité

Et de l’autre côté, on avait le droit à un match plus lucratif avec deux buts dès la première période. Le premier de la part de Keita Baldé, l’ancien Monégasque, qui ouvrait le score pour le club de Gênes (31e), avant que Vlahovic lui réponde quelques minutes plus tard (37e). 1-1 à la pause. En seconde période, la Sampdoria venait reprendre l’avantage grâce à l’éternel Fabio Quagliarella. 2-1 au coup de sifflet final. La Sampdoria continuait de s’éloigner de la zone rouge avec cette victoire en restant à la 10ème place, pendant que les joueurs de la Viola continuaient d’inquiéter et se rapprochaient dangereusement de la zone de relégation.