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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Mbappé fait une promesse au peuple français

Par Valentin Feuillette
1 min.
France 3-0 Irak
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1 1.07 N 13.0 2 22.0 bonus 100€

Auteur d’un doublé face à l’Irak (3-0) lors d’une soirée marquée par une interruption de plus de deux heures en raison des intempéries, Kylian Mbappé a célébré de la plus belle des manières sa 100e sélection avec l’équipe de France. Qualifiés pour les 16es de finale après deux succès en deux matches, les Bleus n’ont désormais plus qu’un objectif, celuo de terminer en tête du groupe I lors du choc à venir face à la Norvège.

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Au lendemain de la rencontre, le capitaine tricolore a d’ailleurs affiché sa satisfaction sur les réseaux sociaux : « Pas de meilleur cadeau qu’une qualification pour fêter ma 100e sélection avec notre sélection. Nous sommes sur le bon chemin et allons continuer à vous rendre fiers », a-t-il tweeté ce mardi. Plus qu’à bien manger et bien dormir jusqu’au dernier choc des phases de groupes contre les Vikings.

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