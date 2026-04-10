Metz : le dépit de Koffi Kouao après le nouveau revers à Marseille

En terres marseillaises, le FC Metz a encore chuté ce vendredi soir à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Punis par le réalisme des Phocéens, les Grenats, plus que jamais en dernière position, se rapprochent un peu plus de la Ligue 2. Présent au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Koffi Kouao a d’ailleurs confié son désarroi.

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«On prend 3 buts bêtes surtout les deux premiers, face à une équipe comme l’OM, ça ne pardonne pas. On est à l’image de la saison, on fait des erreurs, trop d’erreurs faciles, on mérite rien, on va continuer, il reste 5 matches mais mentalement c’est épuisant une fin de saison comme ça, on va tout donner et on verra ce que ça va donner».