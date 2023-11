Euro 2024 : les derniers enjeux des éliminatoires

Groupe A

Plus de suspense dans ce groupe où l’Espagne et l’Écosse ont déjà obtenu leur ticket pour l’Euro 2024. En revanche les deux équipes vont essayer de faire le plein de points et de se battre pour la première place, ce qui est important pour être placé dans les meilleurs chapeaux. L’Espagne se déplace à Chypre et reçoit la Géorgie quand l’Écosse défiera la Géorgie et la Norvège.

1) Espagne 15 points +16

2) Écosse 15 points +9

3) Norvège 10 points +2 (+1J)

4) Géorgie 7 points -4

5) Chypre 0 point -23 (+1J)

Groupe B

Déjà qualifiée, la France aura à cœur de terminer son parcours sans faute en s’imposant face à Gibraltar et en Grèce. De bons résultats sur ces deux matches pourraient permettre de conforter la place des Bleus dans le chapeau 1 en vue du tirage au sort. Pour la deuxième place qualificative, cela va se jouer entre les Pays-Bas et la Grèce. Les Oranjes qui ont gagné en octobre en terres hellènes (1-0) après une victoire 3-0 en septembre dernier n’ont besoin que de trois points pour se qualifier. Face à l’Irlande ou Gibraltar, la mission s’annonce abordable. La Grèce qui doit espérer deux contre-performances néerlandaises et une victoire contre la France sait que c’est très compromis.

- 1) France 18 points +12

2) Pays-Bas 12 points +3

3) Grèce 12 points +6 (+1J)

4) Irlande 6 points 0 (+1J)

5) Gibraltar 0 point -21

Groupe C

Assurée de terminer première et qualifiée, l’Angleterre n’aura plus qu’à essayer de rester dans le chapeau 1. Battue 2-0 à la dernière trêve, la Macédoine du Nord est éliminée comme Malte. Le deuxième ticket sera donc pour l’Ukraine ou l’Italie. L’Ukraine a l’avantage pour le moment avec trois points de plus. Néanmoins, l’Italie a remporté la confrontation directe (2-1) et peut donc dépasser son adversaire en cas de victoire contre la Macédoine du Nord. Tout autre résultat et l’Ukraine aura l’avantage en vue de la confrontation directe entre l’Ukraine et l’Italie qui se déroulera lundi prochain à Leverkusen.

- 1) Angleterre 16 points +16

2) Ukraine 13 points +3 (+1J)

3) Italie 10 points +4

4) Macédoine du Nord 7 points -7

5) Malte 0 point -16 (+1J)

Groupe D

Dans ce groupe, la Turquie est qualifiée, car elle compte 6 points d’avance sur le Pays de Galles et la Croatie. Deuxièmes, les Gallois eux se déplaceront en Arménie avant une "finale" face aux Turcs pour espérer se qualifier. Troisième, la Croatie conserve son destin entre ses mains. Deux victoires lors des deux derniers matches face à la Lettonie et l’Arménie permettraient aux coéquipiers de Luka Modric d’enchaîner une sixième participation de rang à l’Euro. Il ne faut pas oublier l’Arménie qui peut chambouler la dynamique de ce groupe avec deux victoires contre le Pays de Galles et la Croatie. Les Arméniens disposent d’ailleurs d’une différence particulière favorable contre les Gallois et n’ont perdu que 1-0 face aux Croates.

1) Turquie 16 points +7 (+1J)

2) Pays de Galles 10 points 0

3) Croatie 10 points +6

4) Arménie 7 points -1

5) Lettonie 3 points -12 (+1J)

Groupe E

Groupe le plus serré où juste les Îles Féroé sont éliminées, le groupe E va livrer son verdict. Leader, l’Albanie n’a besoin que d’un match nul face à la Moldavie pour se qualifier et confirmer le bon travail réalisé sous Sylvinho. Sinon, les Albanais auront une seconde chance face aux Îles Féroé. Deuxième, la Tchéquie se déplacera en Pologne et recevra la Moldavie. Deux nuls suffisent pour se qualifier tandis qu’une défaite et une victoire seraient aussi synonymes de qualification. Troisième, la Pologne doit battre la Tchéquie et espérer une contre-performance des Tchèques face à la Moldavie pour passer deuxième. Enfin, la Moldavie a son destin entre ses mains. Il faudra néanmoins obtenir un point contre l’Albanie et surtout battre la Tchéquie pour arracher une qualification historique.

1) Albanie 13 points +8

2) Tchéquie 11 points +3

3) Pologne 10 points 0 (+1J)

4) Moldavie 9 points 0

5) Îles Féroé 1 point -11 (+1J)

Groupe F

Dans ce groupe, la Belgique et l’Autriche ont déjà obtenu leurs tickets pour l’Euro 2024 et vont se battre pour la première place du groupe. L’Autriche défiera dans un premier temps l’Estonie tandis qu’à la journée suivante la Belgique croisera le fer avec l’Azerbaïdjan. La position dans les chapeaux du tirage au sort de la Belgique et l’Autriche est le seul vrai intérêt qu’il reste dans ce groupe.

1) Belgique 17 points +13 (+1J)

2) Autriche 16 points +8 (+1J)

3) Suède 7 points +3

4) Azerbaïdjan 4 points -8

5) Estonie 1 point -16

Groupe G

Rien n’est fait encore dans le groupe G même si la Hongrie et la Serbie ont un ballottage favorable. Pour se qualifier, les deux équipes ont besoin d’un match nul à la prochaine journée. La Hongrie se déplace en Bulgarie tandis que lors de la dixième journée, la Serbie recevra ces mêmes Bulgares. Le Monténégro espère une défaite d’un de ses deux concurrents tout en faisant carton plein contre la Lituanie et la Hongrie pour espérer coiffer sur le poteau une de ces deux équipes.

1) Hongrie 14 points +7

2) Serbie 13 points +6 (+1J)

3) Monténégro 8 points -2

4) Lituanie 6 points -4 (+1J)

5) Bulgarie 2 points -7

Groupe H

Une lutte à trois, voilà ce que va nous offrir le groupe H. Avantage pour la Slovénie et le Danemark qui ont quatre points d’avance sur le Kazakhstan. Mais attention, à la prochaine journée, le Kazakhstan reçoit Saint-Marin quand le Danemark et la Slovénie se défieront à Copenhague. Le perdant de ce match pourrait alors être menacé et même un match nul offrirait la possibilité au Kazakhstan de se qualifier sur le fil. Les Léopards des Neiges se déplaceront lundi en Slovénie pour un match qui pourrait être une finale pour la qualification à l’Euro 2024.

1) Slovénie 19 points +11

2) Danemark 19 points +10

3) Kazakhstan 15 points +3

4) Finlande 12 points +3

5) Irlande du Nord 6 points -2

6) Saint-Marin 0 point -25

Groupe I

Alors que le match Israël - Suisse qui se tient ce mercredi soir permettra d’y voir un peu plus clair, le groupe I reste ouvert avec 4 équipes encore en course. La Roumanie a l’avantage pour le moment, mais devant se déplacer en Israël et recevant la Suisse, la qualification est encore loin d’être acquise pour les Tricolori. La Nati de son côté aura trois matches costauds avec des déplacements en Israël et en Roumanie ainsi que la réception du Kosovo. Deux victoires suffisent pour se qualifier. Troisième, Israël doit défier la Suisse et la Roumanie sur les deux prochains matches ainsi qu’Andorre pour conclure. Les deux prochains matches seront cruciaux pour espérer inverser la donne. Défiant la Suisse et la Biélorussie pour conclure sa campagne, le Kosovo a besoin de réels miracles et de six points pour espérer encore se qualifier. Il faudrait pour cela que la Suisse ne prenne pas plus d’un point et Israël pas plus de cinq points sur les trois derniers matches tout en gagnant les deux matches. Un scénario très compromis.

1) Roumanie 16 points +9

2) Suisse 15 points +12 (-1J)

3) Israël 11 points -1 (-1J)

4) Kosovo 10 points +1

5) Biélorussie 6 points -7

6) Andorre 2 points -14

Groupe J

Large leader et déjà qualifié, le Portugal va essayer de conserver sa place dans le chapeau 1. Pour ce qui est de la deuxième place, la Slovaquie est en ballottage très favorable, car un match nul contre l’Islande lui permettrait de se qualifier. Disposant d’un avantage à la différence particulière sur le Luxembourg et la sélection insulaire, la bande de Milan Skriniar est en bonne passe d’enchaîner un troisième Euro de rang.

1) Portugal 24 points +30

2) Slovaquie 16 points +6

3) Luxembourg 11 points -10

4) Islande 10 points +5

5) Bosnie-Herzégovine 9 points -7

6) Liechtenstein 0 point -24

Les équipes en gras sont déjà qualifiées pour l’Euro 2024

Les barrages

Voie A

Actuellement, les barragistes sont la Croatie, l’Italie, la Pologne et l’Estonie dans la voie A. Les quatre le sont grâce à leurs résultats en Ligue des Nations. Les Estoniens étant d’ailleurs les meilleurs de la Ligue D. Alors que dans la Ligue A, neuf équipes (Croatie, Italie, Pays-Bas, Danemark, Hongrie, Suisse, Pologne, Tchéquie et Pays de Galles) ne sont pas encore qualifiées pour l’Euro, il y en aura au moins deux en barrages. Dans le groupe D, il y aura au moins le Pays de Galles ou la Croatie en barrages quand dans le groupe E ce sera le cas de la Tchéquie ou de la Pologne. Une quatrième place peut donc se libérer si l’Italie se qualifie directement. Celle-ci reviendrait alors à l’Ukraine ou l’Islande (si la Serbie se qualifie directement) ou la Norvège (si Israël et la Serbie se qualifient directement).

Voie B :

Dans la voie B, les quatre équipes prioritaires sont Israël, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et l’Écosse grâce à leurs résultats en Ligue des Nations. Néanmoins, l’Écosse est déjà qualifiée ce qui a libéré une place pour la Finlande tandis que la Serbie est en ballottage favorable pour le moment. Il faut donc descendre plus bas dans le classement. L’Ukraine étant aussi bien partie pour la qualification, les quatre équipes barragistes dans la voie B sont pour l’instant Israël, la Bosnie-Herzégovine, la Finlande et l’Islande. Israël conservant un espoir de qualification, la Norvège peut aussi espérer se retrouver dans les barrages de la Ligue B. Quoi qu’il en soit, les positions risquent de bouger au cours des deux prochains matches.

Voie C :

On connaît déjà un barragiste dans cette voie, il s’agit de la Géorgie qui n’a plus d’espoir de qualification. La Grèce et le Luxembourg qui ont également de fortes chances de ne pas se qualifier directement risquent fort de batailler pour une place avec les joueurs de Willy Sagnol. Le Kazakhstan, qui a son destin entre les mains, est la quatrième équipe prioritaire pour les barrages dans la voie C et complètera se quatuor en cas de non-qualification. Si jamais le Kazakhstan, la Grèce et/ou le Luxembourg se qualifie(nt) directement, cela libérera une ou des places à (dans cet ordre) : à l’Azerbaïdjan, au Kosovo et/ou à la Bulgarie.

Les sélections déjà qualifiées