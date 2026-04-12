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Grande nouvelle pour Luis Enrique et le PSG, Lamine Yamal bat un nouveau record

Bradley Barcola déjà de retour, Lamine Yamal toujours aussi bluffant et Toni Kroos bientôt de retour au Real Madrid, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Par Clinton Ayooye
2 min.
Barcelone 4-1 Espanyol

Bradley Barcola is back !

Au PSG, Luis Enrique a appris une grande nouvelle, il va pouvoir compter sur Bradley Barcola, de retour de blessure. L’international français, victime d’une entorse sévère de la cheville le 17 mars contre Chelsea, devrait faire partie du déplacement à Liverpool mardi, mais en tant que remplaçant. Rétabli plus vite que prévu alors que les premières estimations évoquaient 5 à 8 semaines d’absence, il a déjà repris l’entraînement collectif, mais le staff reste prudent. Luis Enrique devrait reconduire le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia, tous en forme, en gardant Barcola comme une option de secours en cas de besoin. Le report du match contre Lens ce week-end a peut-être privé l’ailier d’un retour progressif avant ce rendez-vous crucial à Anfield.

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Lamine Yamal affole (encore) les compteurs

Le FC Barcelone a mis La Liga dans le sac comme le placarde Sport. Hansi Flick a décidé de sortir l’artillerie lourde et ne pas faire tourner avec une attaque composée de Fermín López, Lamine Yamal et Ferran Torres. « Lamine bat un autre record », écrit aussi le journal. Lamine Yamal est devenu le plus jeune footballeur à atteindre 100 matchs en première division espagnole à seulement 18 ans, 8 mois et 30 jours, battant le record de Raúl. Il est impliqué directement dans 3 buts du Barça contre l’Espanyol, avec un but et deux passes décisives pour Ferran Torres. En première période, sa passe avec l’extérieur du pied gauche pour le 2-0 de Ferran Torres est le geste technique du match. En seconde période, il arrache le ballon à Dmitrovic pour inscrire son 15e but de la saison, portant son total à 15 buts et 12 passes décisives. Une performance XXL qui confirme, une fois de plus, que Lamine Yamal est dans une dimension à part à seulement 18 ans.

Le Real Madrid veut rapatrier Toni Kroos

Madrid veut Kroos dans son organigramme”, peut-on lire dans la presse espagnole. Le Real Madrid souhaite intégrer Toni Kroos dans sa structure sportive dès la saison prochaine, deux ans après son départ. Kroos ne reviendrait pas comme joueur mais comme membre de l’organigramme sportif, dans un rôle encore à définir. Installé à Madrid avec sa famille, l’Allemand dirige déjà une académie de football et passe régulièrement à Valdebebas. Sa relation avec le club est restée excellente depuis ses adieux en beauté en juin 2024, avec un 6e titre en Ligue des Champions.

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