Serie A : l'AC Milan tenu en échec par Cagliari

La 37ème journée de Serie A se poursuivait ce dimanche soir avec une rencontre entre l'AC Milan, qui cherche à sécuriser sa place dans le top 4, et Cagliari, une équipe de bas de tableau sauvée et assurée de se maintenir en fin de saison. A San Siro, aucune des deux formations n'est parvenue à prendre le meilleur sur l'autre. Score nul et vierge (0-0) entre les Rossoneri, qui ont poussé pour obtenir les 3 points à l'image de cette dernière occasion de Castillejo (90+3e), et les Rossoblù.

Au classement, l'AC Milan (4ème, 76 points) ne compte plus qu'une longueur d'avance sur la Juventus. Le suspense dans la course à la Ligue des Champions reste entier en Italie, où tout se jouera lors de l'ultime journée. Les hommes de Stefano Pioli conservent tout de même leur destin entre leurs pieds. Cagliari (16ème, 37 points) se contentera de ce point pris face à un adversaire bien supérieur sur le papier.

