PSG : Sergio Ramos ne s'entend pas avec Mauricio Pochettino et son staff

S'il ne devrait pas être dans le groupe ce mardi, Sergio Ramos (35 ans) est sur toutes les lèvres à la veille du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris SG, son nouveau club, et le Real Madrid, son ancienne écurie, où il faisait partie des meubles. En Espagne, ce choc est l'occasion de faire le point sur l'actualité du défenseur central, toujours perturbé par des pépins physiques à répétition.

ABC publie notamment dans son édition une double page au sujet de l'international espagnol (180 sélections, 23 réalisations), qui nourrit d'ailleurs toujours le secret espoir de disputer le Mondial 2022 au Qatar avec la Roja. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, comme Lionel Messi (34 ans), l'axial, toujours très lié au vestiaire merengue, a du mal à digérer son arrivée au sein du club de la Ville lumière.

Pas de feeling avec Pochettino

«Il n'est pas à l'aise à Paris. Il était le leader et la référence absolue du vestiaire du Real Madrid et, désormais, il n'est plus qu'un joueur parmi d'autres au PSG», glisse l'un de ses proches au journal. Ayant eu du mal à faire le deuil de son départ de la Casa Blanca, où il a passé de très nombreuses années (2005-2021), l'Ibère semble également désarçonné par le fonctionnement du staff médical du PSG. «Il est traité par différents physiothérapeutes, il n'aime pas ça», explique un de ses intimes avant de poursuivre. «De plus, il n'a pas confiance en eux.»

Le ton est donné. Mais ce n'est pas tout. Un des proches de l'Andalou a tout bonnement expliqué que les relations avec Mauricio Pochettino étaient, au mieux, fraîches. «Il ne s'entend pas avec lui», envoie cette source, précisant que cette absence de feeling n'empêchait pas les deux parties de cohabiter de manière totalement professionnelle. Une pierre de plus toutefois dans le jardin du technicien du PSG. Une explication de plus, aussi, du spleen de Sergio Ramos chez les Rouge-et-Bleu. Ambiance...