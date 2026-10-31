Une enquête est ouverte suite aux fuites sur les résultats du Ballon d’Or !

Cette histoire ne pouvait pas rester sans lendemain. C’est le gros point noir de cette édition 2026 du Ballon d’Or. Une série de paris suspects a été repérée quelques heures avant d’attribuer la prestigieuse récompense à Harry Kane sur la plateforme Polymarket, interdite en France. 12 comptes différents ont misé 264 000 dollars sur le top 5 du classement final et ont eu juste, générant environ 200 000 $ (179 000 €) de profits. Une somme d’argent importante mais finalement assez relative au regard de la prise de risque.

La suite après cette publicité

Les différents acteurs spécialistes du secteur en sont certains. Si les parieurs ont osé prendre ce risque, c’est qu’ils étaient au courant à l’avance. Il y a donc eu une fuite d’informations dès la clôture des votes à la fin du mois de septembre. Cela fait forcément tache pour l’organisation. On dit que seules 4 personnes sont au courant avant l’heure de l’attribution du trophée. France Football ne pouvait pas rester les bras croisés sur cette affaire qui sent le délit d’initié.

La police a été avertie

D’après les informations de The Guardian, l’hebdomadaire français mène son enquête et a contacté la police pour tenter de remonter la piste. Les fameux comptes créés ont de quoi être suspectés. Sur les 12, 7 n’avaient jamais posé le moindre pari, et 6 ont effectué leur premier pari seulement 15 minutes après leur création. C’est notamment ce que révèle l’enquête menée par Upside et dévoilé sur sa chaîne YouTube il y a quelques heures. Ce dernier est parvenu à remonter une partie du fil grâce aux différentes transactions blockchain et aux adresses de portefeuilles.

La suite après cette publicité

Le média affirme avoir identifié un individu à l’origine de l’un des comptes ayant servi à financer les paris suspects, sans que son identité ne soit dévoilée. C’est déjà une information cruciale pour tenter d’établir un lien entre les comptes et déterminer l’origine de la fuite d’informations. Pour France Football, c’est un sujet très préoccupant, d’autant que jusqu’à cette année, le nom du vainqueur était toujours parfaitement gardé secret. Cette affaire n’est sans doute pas terminée.