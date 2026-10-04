Les grands gagnants de ce premier rassemblement de l’ère Zidane, Mourinho a quatre gros problèmes à régler au Real Madrid

Les premiers hommes forts de Zidane

Michael Olise peut-il devenir l’un des leaders de cette équipe de France ? Parce que le talent, personne n’en doute. Mais son caractère beaucoup plus réservé en fait encore un leader différent des autres. Patrick Vieira le décrit notamment comme un joueur introverti, mais capable de guider ses partenaires par son football. Et c’est peut-être exactement le rôle qui l’attend sous Zidane : pas forcément celui qui parle le plus dans le vestiaire, mais celui que tout le monde cherche lorsqu’il faut faire la différence sur le terrain. Et derrière lui, plusieurs cadres ont également marqué des points. Mike Maignan et Dayot Upamecano sont présentés comme les « cadres vaillants » de cette nouvelle équipe de France. Deux joueurs déjà importants sous Didier Deschamps et qui ont immédiatement répondu présent avec Zidane.

Maignan a notamment rassuré par son autorité et son jeu au pied. Upamecano a, lui aussi, confirmé son importance dans cette défense, même si son rassemblement s’est terminé par une expulsion face à l’Italie. Dans un secteur où Zidane commence déjà à redistribuer les cartes, les deux hommes restent des références.

La suite après cette publicité

José Mourinho sous pression

Avant d’arriver au Clásico, le Portugais a déjà quatre gros problèmes à régler dans son équipe. Premier dossier : le poste de latéral droit, où Dumfries semble avoir un avantage sur Trent, spécialement grâce à son profil plus physique. Ensuite, la charnière centrale, avec Konaté et Huijsen qui semblent partir devant, mais le retour de Militão pourrait complètement rebattre les cartes. Troisième problème, le milieu de terrain. Le duo Valverde-Tchouaméni apporte énormément d’impact et de sécurité, mais peut manquer de créativité avec le ballon. Bernardo Silva représente justement ce profil plus créatif, sauf que son début de saison est pour l’instant assez loin des attentes. Et puis il y a surtout l’attaque. Arda Güler et Yan Diomandé réclament de plus en plus de place, mais pour les installer durablement, Mourinho va devoir toucher à certains joueurs que l’on pensait intouchables. Et selon Sport, le premier menacé pourrait être Vinicius Junior, en difficulté depuis le début de la saison.

La presse croate dézingue son équipe

Humiliée à domicile par l’Angleterre, la Croatie se fait cartonner par la presse locale. Sportske novosti parle carrément d’une sélection qui « n’est jamais tombée plus bas », tandis qu’Index Sport reprend le Guardian et évoque une « leçon historique » infligée à la Croatie devant des milliers d’enfants. Et dans les pays voisins, le ton est encore plus brutal : « massacre », « humiliation » ou encore « catastrophe historique » reviennent partout. Bref, la Croatie se fait littéralement démolir dans toute la région. Et même Luka Modrić n’a pas cherché d’excuses. Le capitaine croate a eu des mots particulièrement forts après la rencontre : « J’ai honte pour la première fois. » Quand une légende de cette sélection en arrive à ce constat, ça donne une idée de l’ampleur du traumatisme.