OM : le nouveau naming du stade Vélodrome est connu !

C’était l’une des premières missions de Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM, dont la prise de fonction officielle était annoncée au 2 juillet. Il a dû se mettre au travail un peu avant pour trouver le nouveau naming du stade Vélodrome. Car dès le mois d’avril, on apprenant qu’Orange ne renouvelait pas son contrat, estimé à 2,45 M€ par saison. « J’ai pris le train en marche. On savait depuis six mois qu’Orange ne reconduirait pas son contrat. Les équipes du club se sont mises en recherche, en se faisant assister d’une agence. Quelques candidats se sont manifestés, des discussions ont été engagées. Pour X ou Y raison (financière, réputation, durée), on a très rapidement convergé sur la CEPAC. Il y avait une vraie volonté commune d’aboutir. Ce partenariat a un vrai sens, une vraie logique. Il n’y a pas eu vraiment d’hésitation entre la CEPAC et d’autres candidats », raconte Stéphane Richard dans les colonnes de La Provence.

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La CEPAC, c’est le nom de la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, et elle est déjà partenaire du club phocéen depuis quarante ans. Elle était donc bien partie pour séduire la direction du club. Toujours dans La Provence, la présidente du directoire de la CEPAC, Christine Fabresse, justifie son investissement. «J’ai signalé mon intérêt possible depuis pratiquement un an. Les dates sont symboliques mais elles comptent : cette année, nous fêtons nos quarante ans de partenariat avec l’OM. On est partenaire global : sponsor, banquier, copropriétaire du nouveau siège du Prado, partenaires des féminines. Aujourd’hui, nous vivons une nouvelle étape parce que tout le reste a été construit avant. Nous souhaitions nous engager encore davantage avec l’OM, dans les bons et les moins bons moments, dans la durée, car c’est ce qui nous caractérise, nous, banque historique du territoire. C’était une évidence d’être sur le toit de ce stade incroyable, de faire ce pas de plus ensemble. Et quel pas !»

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Une première pierre dans la reconstruction

Ce nouveau contrat, d’une durée de 7 ans, débute le 2 juillet 2026 pour s’étirer jusqu’en 2033. Il est également renouvelable. Et le journal régional assure que le montant du contrat est supérieur à celui payé par Orange. Et ce alors que l’avenir économique apparait moins florissant que lors des dernières années. Un véritable message selon Stéphane Richard. « Il n’a échappé à personne que l’OM traverse une période un peu difficile : il va falloir changer un certain nombre de choses pas forcément évidentes, repartir sur d’autres bases dans tous les domaines (sportif, financier…) pour remettre le club sur de bons rails. Le fait qu’il n’y ait pas de vide entre le départ d’Orange et l’arrivée d’un nouveau partenaire est un message envoyé à tout le monde, un message d’attractivité. Malgré les hauts et les bas, on a des partenaires fidèles et engagés. La CEPAC en est le plus bel exemple. L’OM reste une entité attractive malgré les difficultés qu’elle peut traverser. Cette continuité est donc un message important et positif. »

Pendant toutes ces années à vibrer ensemble, la Caisse d’Epargne CEPAC était là.

Depuis plus de 40 ans maintenant, elle est là.

Et pour les prochaines années, elle sera là.



Bienvenue chez vous au CEPAC VELODROME. pic.twitter.com/lCZIvAserV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 25, 2026

Il va donc falloir désormais s’habituer à parler du CEPAC Vélodrome, pour une période de 7 ans. Une première nouveauté au coeur d’une période qui ne va pas en manquer. Nouveau président (Stéphane Richard), nouveau directeur sportif (Grégory Lorenzi), en attendant le nouveau coach (Bruno Genesio ?), l’OM fait peau neuve, avec un objectif de stabilisation financière, après des années de perte. Ce nouveau naming, qui était donc bouclé depuis un certain temps, est une première étape dans la reconstruction marseillaise.