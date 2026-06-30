CdM 2026, Maroc : la transversale de Hakimi a fait trembler les Pays-Bas !

Le Maroc était tout proche de faire sauter le verrou néerlandais au retour des vestiaires. Après une longue séquence de possession, Azzedine Ounahi glisse un ballon parfait dans le dos de Nathan Aké pour Achraf Hakimi, qui se présente dans un angle fermé sur le côté droit de la surface.

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🇳🇱🇲🇦 Hakimi trouve la barre !

Le capitaine des Lions de l'Atlas pensait ouvrir le score mais sa frappe heurte la transversale…https://t.co/AWNW0rDqd4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2026

Le capitaine des Lions de l’Atlas déclenche une frappe puissante qui vient s’écraser sur la barre transversale de Bart Verbruggen. Une énorme occasion pour le Maroc, qui continue de pousser dans ce 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, mais le score reste bloqué à 0-0.