Manchester United : Anthony Martial toujours indisponible

Touché aux ischio-jambiers lors du match amical disputé par Manchester United contre l'Atlético de Madrid (0-1) lors de la préparation estivale, Anthony Martial - qui a déjà manqué le premier match de championnat contre Brighton - sera également forfait face à Brentford, ce samedi à 18h30. Une information confirmée par son entraîneur Erik ten Hag, présent en conférence de presse.

Un coup dur pour le joueur de 26 ans et pour les Red Devils alors que l'ancien attaquant de l'AS Monaco avait livré des prestations plus que correctes durant la phase de préparation avec notamment trois buts inscrits face à Liverpool, Melbourne et Crystal Palace. Par ailleurs, le technicien batave a également officialisé le forfait de Victor Lindelof pour ce voyage dans l’ouest de Londres.