Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

Florian Thauvin rêve de retrouver l’OM en Ligue 1

Par Raphaël Raffray
1 min.
Florian Thauvin @Maxppp

Florian Thauvin, recruté 6 millions d’euros par le RC Lens en provenance de l’Udinese, retrouve la Ligue 1 après une saison à 26 matchs et 9 buts. L’international français se dit impatient de revoir son ancien club, l’Olympique de Marseille. « Des matchs cochés sur le calendrier ? Oui, bien évidemment contre l’OM, le retour au Vélodrome. Sur le plan psychologique et émotionnel, c’est quelque chose qui me fera chaud au cœur. C’est vrai que le club a franchi un cap et un grand cap ces dernières années, notamment avec le travail qui a été mis en place par Pablo Longoria et Medhi Benatia », lâche-t-il.

La suite après cette publicité

Avant d’ajouter : « Le club est en train de devenir une grosse puissance, un gros club de la Ligue 1 et va très bientôt être un acteur majeur du football européen. Quand on voit l’effectif qu’ils ont aujourd’hui, chaque année ils se renforcent. Ça va être une très belle équipe. Je suis très content pour le club », a confié le champion du monde 2018 pour beIN Sports. Rendez-vous au Vélodrome pour Thauvin prévu à la 19e journée de Ligue 1, à la fin du mois de janvier.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Florian Thauvin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier