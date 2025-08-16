Florian Thauvin rêve de retrouver l’OM en Ligue 1

Florian Thauvin, recruté 6 millions d’euros par le RC Lens en provenance de l’Udinese, retrouve la Ligue 1 après une saison à 26 matchs et 9 buts. L’international français se dit impatient de revoir son ancien club, l’Olympique de Marseille. « Des matchs cochés sur le calendrier ? Oui, bien évidemment contre l’OM, le retour au Vélodrome. Sur le plan psychologique et émotionnel, c’est quelque chose qui me fera chaud au cœur. C’est vrai que le club a franchi un cap et un grand cap ces dernières années, notamment avec le travail qui a été mis en place par Pablo Longoria et Medhi Benatia », lâche-t-il.

Avant d’ajouter : « Le club est en train de devenir une grosse puissance, un gros club de la Ligue 1 et va très bientôt être un acteur majeur du football européen. Quand on voit l’effectif qu’ils ont aujourd’hui, chaque année ils se renforcent. Ça va être une très belle équipe. Je suis très content pour le club », a confié le champion du monde 2018 pour beIN Sports. Rendez-vous au Vélodrome pour Thauvin prévu à la 19e journée de Ligue 1, à la fin du mois de janvier.

