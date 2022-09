Liverpool : Jude Bellingham toujours dans les petits papiers des Reds

Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2025, Jude Bellingham pourrait bien quitter la Rhénanie bien avant la fin de ce dernier. Dans le viseur de nombreux clubs européens, le jeune milieu de terrain anglais ne devrait, à coup sûr, pas manquer de courtisans et ce, dès l'été prochain. En tête, Liverpool aimerait grandement attirer l'ancien de Birmingham à Anfield, Jürgen Klopp étant déjà sous le charme de l'international des Three Lions (15 sélections).

La suite après cette publicité

Questionné sur son futur, Bellingham a cependant préféré mettre un coup de frein au dossier. « Le club a fait beaucoup pour moi, m'a fait sentir que j'étais le bienvenu dès mon arrivée, et m'a donné l'opportunité de me développer encore plus. Regarder au-delà de ça et dans le futur serait un manque de respect » a-t-il déclaré avant la rencontre face à Manchester City, dans lequel il s'est mué en buteur, malgré la défaite des siens (2-1). Une future habitude ?