Menu Rechercher
Commenter 3
Bundesliga

Bayern Munich : Uli Hoeness détruit Lennart Karl !

Par Josué Cassé
1 min.
Lennart Karl @Maxppp

Sensation de la saison dernière avec 9 buts et 8 passes décisives sous les couleurs du Bayern Munich, Lennart Karl n’est plus tout à fait le même joueur en ce début de saison. Privé de Coupe du Monde après sa blessure à la cuisse gauche, le prodige de 18 ans a perdu le fil ces dernières semaines avec seulement 267 minutes de jeu disputées et un petit but. Pour ne rien arranger, son comportement commence à sérieusement tendre la direction bavaroise… « Au Bayern, ce ne sont pas seulement ses performances qui sont vues d’un œil critique. Son image publique dérangerait également les dirigeants ! Le fait que le jeune professionnel partage beaucoup de son style de vie glamour et de sa vie privée avec sa petite amie influenceuse Zoe Käppele (22 ans) ne plaît pas à tout le monde au sein du club », résumait à ce titre le quotidien Bild.

La suite après cette publicité

Dans l’œil du cyclone, l’Allemand a d’ailleurs eu le droit à une nouvelle salve de critiques. Et non des moindres. « J’ai l’intention d’avoir une conversation sérieuse avec lui. Il est loin d’être une superstar. Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité », a ainsi déclaré Uli Hoeness au Welt am Sonntag, comme le rapporte Sky Sport. Et d’ajouter: « les jeunes joueurs ont aussi besoin de pression. Je ne sais pas si c’est bon pour Lennart Karl d’être toujours surprotégé ». Pour terminer ? « Les comparaisons avec Olise ne lui rendent évidemment pas service, il y a encore un monde d’écart entre eux ». Ambiance.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Lennart Karl

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Lennart Karl Lennart Karl
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier