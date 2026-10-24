Bayern Munich : Uli Hoeness détruit Lennart Karl !

Sensation de la saison dernière avec 9 buts et 8 passes décisives sous les couleurs du Bayern Munich, Lennart Karl n’est plus tout à fait le même joueur en ce début de saison. Privé de Coupe du Monde après sa blessure à la cuisse gauche, le prodige de 18 ans a perdu le fil ces dernières semaines avec seulement 267 minutes de jeu disputées et un petit but. Pour ne rien arranger, son comportement commence à sérieusement tendre la direction bavaroise… « Au Bayern, ce ne sont pas seulement ses performances qui sont vues d’un œil critique. Son image publique dérangerait également les dirigeants ! Le fait que le jeune professionnel partage beaucoup de son style de vie glamour et de sa vie privée avec sa petite amie influenceuse Zoe Käppele (22 ans) ne plaît pas à tout le monde au sein du club », résumait à ce titre le quotidien Bild.

La suite après cette publicité

Dans l’œil du cyclone, l’Allemand a d’ailleurs eu le droit à une nouvelle salve de critiques. Et non des moindres. « J’ai l’intention d’avoir une conversation sérieuse avec lui. Il est loin d’être une superstar. Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité », a ainsi déclaré Uli Hoeness au Welt am Sonntag, comme le rapporte Sky Sport. Et d’ajouter: « les jeunes joueurs ont aussi besoin de pression. Je ne sais pas si c’est bon pour Lennart Karl d’être toujours surprotégé ». Pour terminer ? « Les comparaisons avec Olise ne lui rendent évidemment pas service, il y a encore un monde d’écart entre eux ». Ambiance.