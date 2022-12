France - Maroc : l'humilité de Jules Koundé avant la demi-finale

La suite après cette publicité

A la veille de la deuxième et dernière demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, opposant la France au Maroc, Jules Koundé a tenu à donner son ressenti à moins de 24 heures de cette affiche capitale avec un ticket pour la finale à la clef : «Très excité, très motivé de jouer ce match. On est déjà dans les derniers préparatifs, les derniers détails, avant d'attaquer. On est un peu descendu de notre nuage car nous préparons le match mais c'est sûr, c'était une très belle soirée (contre l'Angleterre ndlr.) C'est le sujet de toutes les conversations, on est déjà en plein dedans. On en discute, à table, à l'entraînement. Tout le temps. Parce qu'on a envie, on est motivés, on est déterminés à aller chercher cette place en finale», a déclaré le défenseur français dans Le Mag quotidien de TF1.

Un match durant laquelle Koundé va retrouver d'anciens coéquipiers qu'il a côtoyé lors des années andalouses au FC Séville : «Oui En-Nesyri et Bounou. J'ai eu l'occasion de parler avec Yacine et on espérait se retrouver en demi. On s'attend à un match difficile, engagé, où il va falloir être patient et surtout mettre de l'intensité car c'est une équipe bien en place, qui joue avec énormément de cœur, qui est dangereuse quand elle a le ballon avec des ailiers, sur contre attaque. On s'attend à un match engagé. Non ce n'est clairement plus une surprise. Ils ont battu de grandes équipes, de grandes nations, c'est aussi une grande nation du foot. C'est un match que l'on prend très au sérieux», a conclu le joueur du FC Barcelone.