Rayo Vallecano : les premiers mots de Luca Zidane

Formé au Real Madrid puis prêté la saison dernière au Racing Santander, Luca Zidane (22 ans) n’a pas convaincu les Merengues de le conserver. Se cherchant une nouvelle porte de sortie, le portier international français U20 s’est engagé en faveur du Rayo Vallecano (D2). Et le natif de Marseille semble être déterminé à lancer sa carrière. Lors de sa présentation avec le club espagnol, le portier tricolore a eu des premiers mots ambitieux et s'est montré élogieux envers l'institution, ce qui devraient faire plaisir aux dirigeants et supporters du Rayo Vallecano.

«Nous savons déjà ce qu'est le club, un grand club. Je veux vraiment commencer et faire de grandes choses. Il y a toujours du temps pour faire des démonstrations. Je viens avec beaucoup d'envie, de commencer à m'entraîner et d'aider l'équipe comme je peux. Le Rayo a une équipe formidable. Nous avons une équipe formidable. Je suis très heureux d'être ici, de faire partie de cette équipe et j'espère que nous atteindrons nos objectifs.»