Angleterre : Thomas Tuchel justifie les absences de Foden et Palmer

Sans pitié. Voilà comment les médias anglais qualifient Thomas Tuchel depuis l’officialisation de la liste des 26 joueurs retenus par le coach allemand. Sont laissés sur le pont des joueurs tels que Phil Foden, Cole Palmer, Morgan Gibbs-White, Harry Maguire ou encore Trent Alexander-Arnold. Et forcément, tout le monde attendait la justification du sélectionneur en conférence de presse sur ces cas bien précis. « Beaucoup d’appels ces trois derniers jours. Beaucoup de décisions difficiles à prendre. Je ressens un mélange de soulagement et d’excitation, et je suis impatient de partir. Une fois les décisions prises, on y voit plus clair et j’ai hâte d’être dans l’avion », a-t-il commencé par déclarer.

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« C’est difficile de satisfaire tout le monde. Nous devons sélectionner une équipe dont le staff est convaincu et que nous apprécions vraiment. À qui pouvons-nous vraiment faire confiance ? Qui a été performant pour nous ? Qui a créé du lien, surtout à partir de septembre ? Le lien doit exister. L’opinion du public et des médias compte. Que penserais-je de l’extérieur ? Mais ce qui compte le plus, c’est l’énergie, la confiance et la connexion entre les joueurs », a-t-il poursuivi. Clairement, les deux derniers rassemblements ont pesé lourd dans l’esprit de Thomas Tuchel, qui avait laissé une chance à ceux qui l’avaient précédemment déçu. C’est sûrement là que Phil Foden, par exemple, a perdu sa place définitivement.

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Trop de numéros 10 à disposition

Il a donc été demandé à Tuchel de s’expliquer sur les absences de Foden, Palmer et Maguire. « Des appels difficiles. Je les respecte tous. En tant que joueurs, en tant que personnalités. Ils ont tous été présents au stage et ont été excellents. Réduire le nombre de joueurs a été difficile, parfois même pénible. Même au téléphone, je ressentais l’émotion. J’ai appelé au moins une fois tous les joueurs qui étaient avec nous au stage. Beaucoup méritaient d’être là. Au final, nous nous sommes basés sur ce que nous avions déjà constaté : en septembre, octobre et novembre, le groupe de leaders et l’équipe ont connu très peu de changements en novembre… Cela nous a donné l’impression d’un vent de fraîcheur, avec des joueurs plus jeunes et enthousiastes. C’était un bon mélange de jeunes et de plus vieux, et cela a permis à chacun de donner le meilleur de soi-même. Nous voulons recréer cet esprit, c’est pourquoi nous comptons beaucoup sur le groupe qui était avec nous lors de ces trois stages. Pour certains, c’était une question de positionnement, et il ne fallait pas aligner cinq numéros 10 et les faire jouer hors de leur poste. »

La sortie sur les numéros 10 est l’explication la plus crédible des choix forts de Tuchel. Il a choisi Eze et Rogers, au détriment de Foden, Palmer et Gibbs-White. Cela n’enchante pas tous les supporters, à en croire un premier sondage publié par Skysports, qui demande de noter de 1 à 10 la liste établie par Tuchel. 33% ont voté 1, 24% ont voté 5, les deux plus gros pourcentages. « C’est probablement la sélection anglaise la plus choquante depuis 1998, lorsque Glenn Hoddle avait écarté Paul Gascoigne », a écrit l’un des journalistes de Skysports. Tuchel assume ses choix, mais ils sont tellement radicaux qu’il sera facilement pointé du doigt si la Coupe du Monde se passe mal… A noter que la fédération anglaise a aussi précisé que Rio Ngumoha, Josh King et Alex Scott allaient participer au stage en Floride en tant que réserviste.