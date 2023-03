Liverpool - Manchester United : les compositions sont là

Ce dimanche se poursuit la 26e journée de Premier League avec un duel intéressant entre Liverpool et Manchester United. A domicile, les Reds s’articulent en 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages derrière Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Fabinho est placé en sentinelle auprès de Jordan Henderson et Harvey Elliott. Enfin, le trio offensif est composé de Mohamed Salah, Cody Gakpo et Darwin Nunez.

De leur côté, les Red Devils s’articulent en 4-2-3-1 avec David De Gea comme dernier rempart. Devant lui, Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martinez et Luke Shaw forment la défense. Le double pivot est assuré par Casemiro et Fred. Seul en pointe, Wout Weghorst est soutenu par Antony, Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Liverpool domine contre Manchester United !

Les compositions

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Elliott - Salah, Gakpo, Nunez

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Shaw - Casemiro, Fred - Antony, Fernandes, Rashford - Weghorst

