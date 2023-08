Le FC Barcelone n’a que 11 joueurs disponibles

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s’éparpille. Les pensionnaires du Camp Nou avancent en coulisses sur plusieurs dossiers liés au mercato. Dans le sens des départs, ils ont bouclé celui de Franck Kessié en Arabie saoudite tout en faisant traîner les choses pour Ousmane Dembélé, qui a passé sa visite médicale hier au PSG. Les Culés espèrent encore régler la vente de Clément Lenglet afin de renflouer ses caisses et recruter.

Le Barça poursuit son mercato

Les Blaugranas explorent d’ailleurs les pistes menant à Neymar (PSG) et João Félix (Atlético de Madrid). Mais Xavi ne veut ni l’un, ni l’autre. Toutefois, ses patrons poussent en coulisses car ils veulent un grand nom pour attirer les supporters et les sponsors. Pour le poste de latéral droit, João Cancelo est espéré. Mais si jamais il arrive, ce serait sous la forme d’un prêt. Mais certains médias catalans assurent que c’est Pablo Maffeo qui va être recruté.

Le Barça poursuit donc son mercato alors qu’il n’a pas encore réglé son problème prioritaire, à savoir inscrire les nouveaux joueurs déjà arrivés. Cette semaine, Rafa Yuste, vice-président du club, a tenté de calmer tout le monde en indiquant que les recrues seraient disponibles dimanche face à Getafe. Mais ce n’est toujours pas le cas ce vendredi explique Marca. La publication ibérique explique que le levier de 60 millions d’euros qui devait être activé mercredi ne l’est toujours pas.

Mais ses recrues ne sont toujours pas inscrites

Et il ne pourrait pas être activé à temps. Ce, malgré les ventes de Kessié et Dembélé. Marca assure que le Barça a besoin de plus d’argent et parle de «situation extrême». En effet, Xavi n’a seulement que onze joueurs disponibles aujourd’hui. Sur la liste officielle donnée à la Liga, il y a douze noms puisque Dembouz a été inscrit. Mais c’était avant son départ pour Paris. Xavi ne peut compter que sur Ter Stegen, Christensen, Koundé, Eric, Gavi, Ferran, Pedri, Frenkie de Jong, Lewandowski, Ansu Fati et Raphinha.

En revanche, aucune trace des jeunes, qui auront pourtant une carte à jouer, et des joueurs qui ont prolongé l’an dernier, c’est-à-dire Sergi Roberto, Ronald Araujo et Iñaki Peña. Même chose pour les éléments revenus de prêt comme Dest, Abde et Lenglet explique le quotidien espagnol. Et c’est encore pareil pour les recrues estivales Iñigo Martínez, Ilkay Gündogan et Oriol Romeu. Certains d’entre eux, comme Gündogan, ont d’ailleurs une clause qui leur permet de résilier leur contrat si jamais ils ne peuvent pas être inscrits. Mais le Barça, qui peut inscrire des joueurs quelques minutes avant le premier match, a bon espoir. Si ce n’est pas réglé dimanche, Xavi ne pourra compter que sur onze joueurs.