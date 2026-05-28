CAN U17 : le Sénégal dompte le Maroc au terme d’un scénario fou et file en finale !

Le football est parfois taquin. Ce jeudi soir, lors des demi-finales de la CAN U17, le Sénégal est, en effet, venu à bout du Maroc. Menés 1 but à 0 à la 90+9e, les Marocains ont égalisé… sur penalty après une main d’un joueur sénégalais. Le Sénégal s’est finalement imposé quelques minutes plus tard aux tirs au but.

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Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui de la CAN entre les deux mêmes sélections, qui avait finalement vu le Sénégal s’imposer sur le terrain avant de voir le Maroc être titré suite à une fin de match complètement folle où les Sénégalais avaient quitté la pelouse. Les Lionceaux donnent désormais rendez-vous ce mardi pour la grande finale face à la Tanzanie.