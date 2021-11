EdF : les U16 s'offrent la Belgique sur le fil

Pour la première journée du Tournoi du Val-de-Marne, l'équipe de France U16 s'est imposée face à la Belgique, à Créteil, au Stade Dominique Duvauchelle (1-0). Un but de renard des surfaces inscrit au bout suspense par Éli Junior Kroupi (FC Lorient). On soulignera également le match solide du portier français Romain Jean Baptiste (FC Metz) et l'activité de l'attaquant Mohamed-Amine Bouchenna (Clermont).

La suite après cette publicité

Dans l'autre rencontre de la journée, l'Angleterre s'est imposée face à l'Italie, à Limeil-Brévannes, au Stade Didier-Pironi (1-0). Dans le cadre de la 2e journée, les Anglais affronteront la Belgique jeudi, à Vitry-sur-Seine, au Stade Gabriel-Péri, tandis que les Bleuets accueilleront l'Italie, au Plessis-Trévise, au Stade Philippe-de-Dieuleveult.