PSG : Neymar raconte ses folles ambitions communes avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

Pour l'instant, l'aventure de Messi du côté de Paris n'a pas spécialement démarré sur les chapeaux de roue. Sans être mauvais, l'Argentin peine tout de même à montrer le niveau qui est le sien, et le choix de Mauricio Pochettino de le faire jouer collé à la ligne de touche est aussi pointé du doigt par de nombreux supporters. Mais on le sait, La Pulga sera rapidement décisive pour Paris et retrouvera vite sa magie et ses innombrables qualités.

Surtout qu'à Paris, il est accompagné de certains de ses meilleurs amis, dont Neymar. Ce dernier est aussi, en quelque sorte, dans le creux de la vague en ce moment. Mais il est convaincu que l'avenir, aux côtés de son fidèle ami argentin, s'éclaircira rapidement. Il l'a ainsi fait savoir dans un entretien accordé à Red Bull, son sponsor : « je suis très heureux, très satisfait d'avoir Messi au Paris Saint-Germain. Il n'est pas qu'une idole, un top player et un génie, c'est aussi mon ami ».

Neymar se sent mieux avec Messi à ses côtés

« Et quand tu as des amis à tes côtés, ta vie quotidienne et plus facile et tranquille. On espère pouvoir écrire l'histoire ensemble comme on l'a fait à Barcelone », a conclu l'ancien numéro 11 du FC Barcelone. Ce dernier n'a pas eu de mots doux que pour le natif de Rosario, puisqu'il a aussi tenu à mettre en avant Kylian Mbappé, et aussi Marco Verratti, qu'il place parmi les meilleurs milieux avec qui il a pu jouer, « aux côtés de Xavi et Iniesta ».

« Ce serait incroyable de gagner la Ligue des Champions. C'était mon but en signant à Paris. J'essaye depuis 2017. Notre équipe a de nouveaux joueurs, des joueurs qui ont beaucoup de qualité sont arrivés et ils sont encore en train de s'adapter. Une fois qu'on sera tous habitués à jouer ensemble, on sera très fort collectivement, et individuellement je pense qu'il n'y a pas besoin de dire quoique ce soir. Ce serait incroyable et merveilleux de faire ensemble à Paris ce qu'on a fait à Barcelone », a répété la star de la Canarinha. Nul doute que les fans parisiens seront d'accord avec lui...