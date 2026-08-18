Les secrets du nouveau riche Fenerbahçe, la presse anglaise conquise par Bouaddi

Fenerbahçe et ses ambitions XXL

“Le français devient la 2e langue”, placarde le journal Milliyet. Avec un milieu de terrain composé de Matteo Guendouzi et N’Golo Kanté, Fenerbahçe s’appuie sur l’expérience des deux internationaux français, mais aussi sur leur complémentarité. Mais alors que vaut ce Fenerbahçe nouvelle version qui a énormément dépensé cet été ? Comme l’explique L’Equipe, le 2nd du dernier championnat de Turquie a encore été généreux sur ce mercato qui n’est d’ailleurs pas terminé. 90 M€ ont déjà été dépensés pour recruter Mason Greenwood, Nathan Aké, Romelu Lukaku et Vedat Muriqi. Un recrutement très ambitieux qui doit permettre au Fener de briser l’hégémonie de Galatasaray en championnat. Cela fait 12 ans que Fenerbahçe n’a pas été champion, une éternité pour un club de cette envergure, alors que certaines pointures sont passées au club, dont José Mourinho très récemment. Alors même si le Fener a beaucoup recruté, il faut temporiser puisque certains joueurs sont en fin de carrière ou simplement sur le déclin. Il n’y a quasiment que Mason Greenwood qui arrive dans la force de l’âge, mais l’ancien marseillais n’a pas eu de propositions de très grands clubs pour les raisons que tout le monde connaît.

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Ayyoub Bouaddi très attendu en Angleterre

“Rockstar marocaine” en approche pour Manchester City juste après le départ de Rodri au Barça. Un accord est imminent entre les Skyblues et le LOSC pour Ayyoub Bouaddi, le transfert devrait avoisiner les 100 M€ selon la presse anglaise. Bouaddi aurait déjà annoncé à ses dirigeants qu’il souhaitait rejoindre Manchester City dès maintenant, alors qu’il a un temps été question d’une saison supplémentaire au LOSC. Et ce qui est sûr, c’est que la presse britannique semble déjà conquise par le futur transfert de l’international marocain. “Il est devenu l’un des adolescents les plus talentueux et les plus excitants du football mondial. Les dirigeants ont suivi de près ses progrès lors de la Coupe du monde de cet été, une fois qu’il est devenu presque sûr que Rodri retournerait en Espagne. Le président de City a été impressionné par la façon dont Bouaddi a pu se montrer dans les grands matches au fur et à mesure que sa carrière se développait. Les dirigeants pensent que la capacité de Bouaddi à rester imperturbable et à pouvoir rivaliser avec des joueurs plus âgés et expérimentés fait de lui un choix idéal pour l’équipe d’Enzo Maresca.”

Certitudes et doutes pour le Real Madrid

Du côté du Real Madrid, cette préparation aura laissé des certitudes, mais également quelques doutes comme l’explique AS. Sauf surprise, le Real de Mourinho évoluera en 4-2-3-1 avec Vinicius Jr, Bellingham, Diomandé et Mbappé pour mener l’attaque. Il reste quelques incertitudes concernant la défense centrale ou encore le poste de latéral droit avec Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries qui se sont partagés le temps de jeu cet été. Au milieu, José Mourinho a pas mal d’options entre Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et évidemment Bernardo Silva. Même si Rodri a choisi le rival barcelonais, Mourinho n’est pas en reste d’options, il faudra maintenant voir dans quelle animation se présentera son Real Madrid.