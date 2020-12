La sensation du dernier mercato estival en Serie A M'Bala Nzola agite le mercato

La suite après cette publicité

Il est l'un des tops du dernier mercato estival en Italie. Revenu en toute fin de marché des transferts à La Spezia, après s'être libéré de son bail à Trapani, M'Bala Nzola (24 ans) a confirmé avec les Aquile la très bonne impression donnée la saison passée en Serie B, lorsqu'il avait activement participé à la montée historique du club.

Pour sa première expérience en Serie A, l'attaquant, qui a signé un contrat de 3 ans avec le promu, est purement et simplement intenable. Le natif de Troyes a déjà trouvé le chemin des filets à 6 reprises en 9 apparitions. Ajoutez à cela une passe décisive et une impression de puissance dégagée sur presque chacune de ses accélérations, et vous comprendrez comment il a su se rendre indispensable à son écurie lancée dans une lutte acharnée pour le maintien.

Proposé en L1 cet été...

Présenté par la presse sportive transalpine comme l'une des meilleures recrues de l'été, M'Bala Nzola tape également dans l'œil d'observateurs étrangers. En Premier League, West Ham et Newcastle se sont penchés sur son cas, impressionnés par ses états de service actuels en Italie. L'AC Milan, qui se cherche une doublure à Zlatan Ibrahimovic (39 ans), pense également à lui, comme l'expliquait Tuttosport. Des contacts ont, selon nos informations, bel et bien eu lieu entre la direction sportive milanaise et les représentants du joueur.

Le quotidien sportif italien citait également l'Olympique Lyonnais parmi les intéressés. Joli destin pour un élément dont le profil n'a, toujours selon nos informations, pas intéressé les clubs français à qui il a été proposé cet été (Saint-Étienne, Dijon, Angers, Bordeaux et Toulouse) alors qu'il était disponible sans aucune indemnité de transfert... La Spezia, elle, s'en frotte les mains.