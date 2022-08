L'Olympique de Marseille prête Konrad de la Fuente à l'Olympiakos

La suite après cette publicité

C'est officiel ! Évoqué depuis plusieurs semaines, le départ de Konrad de la Fuente (21 ans) est désormais effectif. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'Olympique de Marseille, l'international américain (3 sélections) s'envole pour la Grèce. Disposant d'une belle cote en Europe et largement convoité lors de ce mercato estival - le Real Valladolid, Sassuolo, la Sampdoria, Anderlecht et Burnley ont notamment montré un intérêt au cours des dernières semaines - l'ailier des Phocéens rejoint finalement l'Olympiakos sous la forme d'un prêt.

«Notre ailier américain, Konrad de la Fuente, est prêté à l'Olympiakos. L'Olympique de Marseille et le club grec de l'Olympiakos ont trouvé un accord pour le prêt de l'ailier américain Konrad de la Fuente», précise, en ce sens, le court communiqué du club olympien pour officialiser la nouvelle. Hier, c'est le départ sous la forme de prêt de Pol Lirola à Elche en Espagne qui a été officialisé. Le dégraissage de l'effectif prend forme petit à petit même s'il reste encore quelques dossiers à régler d'ici la fermeture du mercato.

Konrad de la Fuente s'envole pour la Grèce !

Décevant pour son premier exercice à l'OM, celui qui n'est jamais vraiment entré dans les plans de Jorge Sampaoli la saison passée n'a pas, non plus, eu les faveurs de son nouvel entraîneur Igor Tudor, lequel préfère les pistons aux ailiers dans son système. Auteur de 16 petites apparitions en Ligue 1, dont 9 en tant que titulaire, le joueur formé à la Masia va donc découvrir un nouveau championnat, à l'heure où sa carrière ne fait que débuter. Au Pirée, le natif de Miami retrouvera d'ailleurs un certain nombre de joueurs, bien connus de la Ligue 1.

Outre Mathieu Valbuena, également passé par l'OM, Konrad de la Fuente va ainsi côtoyé l'ex-Rennais et Stéphanois Yann M'Vila ou encore Kenny Lala, ancien joueur du RC Strasbourg. Déterminé à s'offrir l'Américain, qui avait coûté environ 3 millions d'euros aux Phocéens, l'Olympiakos met donc la main sur un jeune talent prometteur qui ne demande que du temps de jeu. Qui plus est à quelques mois du Mondial 2022 où les USA croiseront le fer avec l'Angleterre, l'Iran et le Pays de Galles dans le groupe B.