Mathieu Flamini juge l’OM de Jorge Sampaoli

Quatrième de Ligue 1 avec un match en retard (face à Nice le 27 octobre prochain), l’Olympique de Marseillle avait très bien débuté sa saison. Mais l’OM est tout de même déjà à 10 points du Paris Saint-Germain et reste sur trois matchs sans victoire en championnat, dont deux défaites face Lens (2-3) et Lille (2-0).

Malgré tout, Mathieu Flamini, ancien joueur d’Arsenal formé à Marseille, voit « une équipe très motivée, l’entraîneur est en train de faire de belles choses », a-t-il déclaré à La Provence. « On avait besoin de retrouver l’espoir, la motivation. Maintenant, le peuple marseillais est derrière son équipe. Il y a deux matches délicats qui arrivent et ensuite, c’est le Clasico. On peut y croire, avec cet état d’esprit. »