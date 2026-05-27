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AC Milan : Zlatan Ibrahimovic ne veut pas de dirigeants italiens

Par Tom Courel
1 min.
Zlatan Ibrahimovic @Maxppp

Zlatan Ibrahimovic veut se faire entendre. Après le licenciement de Massimiliano Allegri et trois cadres à l’AC Milan, le conseiller du propriétaire, Gerry Cardinale, est à la recherche de plusieurs hommes et l’ancien buteur suédois est clairement déterminé dans ses recherches. Avec pour objectif de récupérer un nouveau directeur sportif et un PDG, Ibrahimovic ne perd pas de temps. D’après Sky Sports, l’ancien joueur du PSG aurait ciblé Lee Congerton et Ian Ayre.

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De son côté, Congerton est Gallois et est actuellement en poste à Al-Ahli, après des passages à Sunderland, au Celtic, à Leicester ou encore à l’Atalanta. De l’autre, Ian Ayre est le PDG de Nashville en MLS. Celui-ci est d’origine anglaise et a connu les bureaux de Liverpool pendant sept ans (2010-2017). Pour rappel, le club lombard a achevé sa saison dans la douleur et le peuple rossonero espère entamer de la meilleure des manières la saison prochaine. Les choses pourraient donc avancer plus rapidement avec ces deux noms déjà cochés.

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