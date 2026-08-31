Les médias madrilènes continuent leur campagne étonnante avec Kylian Mbappé

« Le meilleur du monde ne doit pas forcément être du PSG ou d’Espagne. Ils sont deux, trois ou quatre et nous savons qui ils sont. Nous savons où ils sont : ici. Nous savons qui a marqué l’histoire individuellement cet été ». Au cours d’une sortie médiatique remarquée samedi, José Mourinho se positionnait en faveur de Kylian Mbappé dans ce débat incessant du Ballon d’Or 2026, qui sera décerné le 26 octobre prochain du côté de Londres.

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Il faut dire que depuis quelques jours, la presse madrilène semble avoir lancé une campagne médiatique clairement orientée en faveur du Bondynois pour ce Ballon d’Or 2026, une distinction individuelle qui compte beaucoup à Madrid, où on est fier d’avoir les meilleurs joueurs du monde. Il faut dire que l’attaquant de 27 ans a plutôt bien lancé sa saison, avec 4 réalisations en 3 rencontres de Liga. De quoi se positionner en tête du classement des meilleurs buteurs de la Liga, qu’il ne voudra logiquement pas lâcher d’ici la fin de la saison. Au-delà de la ligne statistique impressionnante, l’ancien du PSG semble plus épanoui dans ce système de José Mourinho, et on le revoit plus tranchant, plus incisif et plus inspiré avec le ballon.

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Rendez-vous le 26 octobre

Il n’en fallait pas plus pour que les médias de la capitale espagnole continuent sur cette ligne éditoriale. Le quotidien AS publie par exemple un nouvel article ce lundi, où il ne cache pas ses intentions. « Mbappé a du sang dans les yeux », est-il titré, en référence aux énormes objectifs que s’est fixé le Français pour cette saison. « Il continue de nourrir ses ambitions pour le Ballon d’Or », écrit le journal, bluffé par l’épanouissement de l’ancien du PSG dans le 4-2-3-1 de José Mourinho.

« Mbappé est un cheval un pur-sang qui traverse le meilleur moment de sa carrière, dans un moment d’absolue plénitude, confiance et classe. Je ne serais pas surpris que Mbappé soit l’un des candidats pour soulever le Ballon d’Or », s’est de son côté emporté Jorge Valdano, ancien joueur du Real Madrid et aujourd’hui consultant pour Movistar. Un débat aussi évoqué sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones, où beaucoup d’intervenants se sont rangés du côté du Français, mais où d’autres ont tout de même plaidé pour un candidat espagnol, avec Rodri ou Fabian Ruiz comme adversaires de KM10. Rendez-vous fin octobre à Londres…