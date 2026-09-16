Belgique : Axel Witsel annonce sa retraite internationale

Après 18 ans à défendre les couleurs de la Belgique, Axel Witsel vient d’annoncer qu’il prenait sa retraite internationale. Le milieu de terrain de 37 ans aura porté le maillot des Diables Rouges à 140 reprises, faisant ainsi de lui le deuxième joueur le plus capé de l’histoire de la sélection belge derrière Jan Vertonghen (157 sélections). Le Niçois aura également participé à quatre Coupes du Monde au cours de sa carrière (2014, 2018, 2022, 2026).

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Cette fois-ci, c’est la bonne. J’ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière internationale.



Il est temps de laisser la place aux jeunes et à la nouvelle génération. Ce fut une immense fierté d’avoir tout donné durant ces 18 années. Je n’aurais jamais imaginé accomplir… pic.twitter.com/m29Jw5zR4w — Axel Witsel (@axelwitsel28) September 16, 2026

«Cette fois-ci, c’est la bonne. J’ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière internationale. Il est temps de laisser la place aux jeunes et à la nouvelle génération. Ce fut une immense fierté d’avoir tout donné durant ces 18 années. Je n’aurais jamais imaginé accomplir autant lorsque j’ai commencé, à seulement 18 ans. On aura quand même vécu des moments incroyables ! Merci aux supporters. Merci à tous mes coéquipiers, à tous mes coachs et à toutes les personnes au sein de la fédération qui ont participé, de près ou de loin, à mon épanouissement durant toutes ces années. Bonne merde à l’équipe pour la suite. Je suis certain que son avenir sera brillant», a écrit l’ancien joueur du Borussia Dortmund sur ses réseaux sociaux.