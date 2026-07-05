AC Milan : Ruben Amorim veut déjà faire partir 8 joueurs !

Une nouvelle ère débute à l’AC Milan. Arrivé ce week-end en Lombardie, Ruben Amorim découvrira officiellement le centre d’entraînement de Milanello mardi. Le technicien portugais hérite d’un effectif qu’il compte profondément remodeler et a d’ailleurs bénéficié de l’arrivée de Gonçalo Ramos, recruté en provenance du Paris Saint-Germain pour l’énorme montant de 75 M€, et est désormais en passe de trouver un accord avec la Lazio Rome pour l’arrivée du défenseur espagnol Mario Gila.

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Mais au-delà des recrues, c’est surtout une vaste opération dégraissage qui attend l’ex-technicien de Manchester United. Selon la Gazzetta dello Sport, c’est un total de huit joueurs qui ne font déjà plus partie de ses plans et sont invités à partir durant ce mercato d’été. Ismaël Bennacer, gêné par les blessures et son important salaire, est poussé vers la sortie, tout comme le Français formé à l’AS Nancy-Lorraine, Warren Bondo, estimé à environ 8 M€. Arrivé récemment, Pervis Estupiñán pourrait également quitter Milan contre une offre avoisinant les 14 M€.

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Deux tricolores concernés

Autre joueur tricolore concerné : Youssouf Fofana, dont le contrat expire en 2028, qui reste dans l’attente d’une décision, même si le club espère récupérer au moins 25 M€ pour son départ. Le secteur offensif n’échappe pas à cette grande revue d’effectifs. Après une saison très décevante, l’international mexicain Santiago Giménez devrait être transféré contre un montant supérieur à 21 M€ après l’arrivée de Gonçalo Ramos. Quant à Rafael Leão, il demeure officiellement sur le marché malgré son statut de star de l’effectif.

Les dirigeants milanais réclament au minimum 60 M€ pour céder leur ailier portugais, tout en n’écartant pas l’hypothèse d’un prêt assorti d’une obligation d’achat. Ruben Loftus-Cheek figure aussi parmi les joueurs susceptibles de quitter Milanello cet été. L’Anglais, dont le profil ne correspondrait plus aux exigences d’Amorim pour sa défense centrale, est valorisé autour de 20 M€. Enfin, Fikayo Tomori, qui était en passe de prolonger, n’a pas trouvé d’accord avec les rossoneri et devra donc être vendu pour éviter un départ libre l’été prochain. Avec autant de dossiers ouverts, le mercato de l’AC Milan promet d’être l’un des plus agités d’Europe.