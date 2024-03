Real Madrid : la réponse décalée d’Aurélien Tchouameni sur l’arrivée de Kylian Mbappé

En concédant le match nul sur sa pelouse face au RB Leipzig (1-1), le Real Madrid s’est fait peur mais a, malgré tout, validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans la foulée de la qualification des Madrilènes, Aurélien Tchouameni a été interrogé sur une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole l’été prochain, lui qui a acté son départ du Paris Saint-Germain courant février. Dos au mur, l’international français a esquivé la question avec une touche d’humour.

«Quelle coïncidence ! Je n’étais pas au courant, j’étais en train de faire la sieste et j’ai appris la nouvelle sur Twitter, et paf petit popcorn. S’il va venir au Real Madrid ? Je ne sais pas, il faut en parler au président. Nous les joueurs, on n’a pas d’informations. S’il vient ici, tant mieux pour nous. S’il va ailleurs, ce sera son choix. Là où il va aller, il a déjà ce qu’il faut. Il n’a pas besoin de moi pour trouver une maison», a-t-il exprimé au micro de Canal+.