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Manchester United travaille sur la prolongation de Bruno Fernandes

Par Allan Brevi
1 min.
Bruno Fernandes @Maxppp

Malgré l’offensive de Galatasaray, Manchester United n’envisage pas le départ de Bruno Fernandes, bien au contraire. Le club anglais considère son capitaine comme un élément incontournable de son projet et n’a, à ce jour, reçu aucune proposition susceptible de modifier cette position selon The Times. Le Portugais, de son côté, n’a pas manifesté l’intention de quitter Old Trafford cet été et souhaite poursuivre l’aventure avec les Red Devils sous les ordres de Carrick.

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En parallèle, les discussions se poursuivent autour d’une prolongation. Une nouvelle proposition a été transmise au joueur en mai, avec plusieurs points encore à régler, notamment la durée du futur contrat et les conditions salariales. La clause de 65 M€ présente dans son précédent bail ne constitue plus un levier pour un éventuel départ, et United entend désormais verrouiller l’avenir de Fernandes. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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